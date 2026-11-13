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القاضي البيطار يستجوب مدعى عليه جديداً في ملف انفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
2026-11-13 | 08:05
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القاضي البيطار يستجوب مدعى عليه جديداً في ملف انفجار مرفأ بيروت
استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مدعى عليه جديد في الملف، هو المؤهل اول في الجيش اللبناني "رودي. ف" الذي كان مكلفا من الجيش بالكشف على العنبر رقم 12 قبل انفجاره.
وحصل الاستجواب بحضور المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب والمحامين الذين يمثلون فريق الادعاء الشخصي، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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