الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
نصار من الجزائر: تعزيز التعاون القضائي العربي ضرورة لمواجهة التحديات وترسيخ دولة القانون والعدالة
أخبار لبنان
2026-11-14 | 03:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
نصار من الجزائر: تعزيز التعاون القضائي العربي ضرورة لمواجهة التحديات وترسيخ دولة القانون والعدالة
شارك وزير العدل اللبناني عادل نصار في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برعاية رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، وبدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي، وبمشاركة وزراء العدل وممثلي الدول العربية.
وتأتي هذه الدورة في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة، بما يسهم في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومواجهة التحديات المشتركة.
وناقش المجلس عدداً من الملفات الأساسية، أبرزها تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيات المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن متابعة تنفيذ القرارات المتصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما تناول المجلس مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، إلى جانب مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية والقضائية العربية وتعزيز فاعليتها.
وفي إنجاز يعكس مكانة لبنان ودوره في العمل القضائي العربي المشترك، جرى اختيار لبنان بالإجماع عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لمدة سنتين، بعد ترشحه إلى هذه العضوية، في خطوة تؤكد الثقة العربية بلبنان وبقدرته على الإسهام الفاعل في تطوير التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية.
وفي كلمة له خلال أعمال الدورة، توجّه الوزير نصار بالشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيساً وحكومةً وشعباً، على استضافة هذا الاجتماع .
و ذكر بداية بأن لبنان يواجه تحديات كبيرة و أنه اليوم عالق بين مطرقة إسرائيل و سندان إيران و أنه إختار التفاوض لوقف الحرب و استعادة الأرض و مصمم على حصر السلاح بيدها.
وأثنى نصار على الدور الذي يضطلع به مجلس وزراء العدل في التعاون بين المؤسسات القضائية والعدلية العربية، مشدداً على أهمية الانتقال من التوصيات والقرارات إلى خطوات عملية تعزّز فاعلية العمل العربي المشترك وتواكب التحولات والتحديات القانونية المستجدة.
وأكد أن لبنان، رغم التحديات التي يواجهها، يبقى متمسكاً بدوره العربي وبالتزامه تطوير مؤسساته القضائية وتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون.
وشدّد على أن مكافحة الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة يتطلب تنسيقاً عربياً وثيقاً وتبادلاً للخبرات والمعلومات، وتطويراً مستمراً للتشريعات والآليات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
وفي الجلسة الختامية لأعمال المجلس، أشاد المشاركون بالنتائج الإيجابية والمثمرة والقرارات البناءة التي انبثقت عن الدورة، مؤكدين أنها تشكّل إضافة نوعية ودفعة جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي.
أخبار لبنان
الجزائر:
تعزيز
التعاون
القضائي
العربي
ضرورة
لمواجهة
التحديات
وترسيخ
القانون
والعدالة
التالي
جولة نجم الدين بلال إردوغان في عكار
طقس متقلب بين الإثنين والثلاثاء...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-14
الوزير نصار بحث مع السفير الجزائري في تعزيز التعاون القضائي والقانوني
أخبار لبنان
2026-10-14
الوزير نصار بحث مع السفير الجزائري في تعزيز التعاون القضائي والقانوني
0
أخبار لبنان
2026-09-03
شيخ العقل: الإيمان التوحيدي بوصلة لمواجهة التحديات وتمتين الوحدة ضرورة لحماية الهوية
أخبار لبنان
2026-09-03
شيخ العقل: الإيمان التوحيدي بوصلة لمواجهة التحديات وتمتين الوحدة ضرورة لحماية الهوية
0
أخبار لبنان
2026-10-17
أبي رميا من مجلس الشيوخ الفرنسي: مراجعة الدستور اللبناني ضرورة لتعزيز دولة القانون وتطوير المؤسسات
أخبار لبنان
2026-10-17
أبي رميا من مجلس الشيوخ الفرنسي: مراجعة الدستور اللبناني ضرورة لتعزيز دولة القانون وتطوير المؤسسات
0
أخبار لبنان
2026-08-27
اللواء حسن شقير: الأمن العام يواصل تطوير قدراته وتعزيز جهوزيته لمواجهة التحديات المتزايدة
أخبار لبنان
2026-08-27
اللواء حسن شقير: الأمن العام يواصل تطوير قدراته وتعزيز جهوزيته لمواجهة التحديات المتزايدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:01
عون مستقبلًا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة اليونيفيل وتجديد ولايتها
خبر عاجل
06:01
عون مستقبلًا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة اليونيفيل وتجديد ولايتها
0
أمن وقضاء
05:56
تعميم صورة موقوف بجرم سلب... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
05:56
تعميم صورة موقوف بجرم سلب... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
0
أمن وقضاء
05:38
العثور على جثة مولود حديث الولادة عند مدخل بلدة الخرايب
أمن وقضاء
05:38
العثور على جثة مولود حديث الولادة عند مدخل بلدة الخرايب
0
أخبار دولية
05:15
الحريري يلتقي وزير الخارجية الروسي في ابو ظبي
أخبار دولية
05:15
الحريري يلتقي وزير الخارجية الروسي في ابو ظبي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-14
غارة على بلدة الشهابية
آخر الأخبار
2026-04-14
غارة على بلدة الشهابية
0
أخبار لبنان
2026-07-14
الحجار في باريس للمشاركة في مؤتمر "التضامن من أجل لبنان" وإطلاق البصمة البيومترية لجواز السفر
أخبار لبنان
2026-07-14
الحجار في باريس للمشاركة في مؤتمر "التضامن من أجل لبنان" وإطلاق البصمة البيومترية لجواز السفر
0
آخر الأخبار
2026-09-30
باسيل: العفو العام يعفي الجرائم المالية وليس فقط تجار المخدرات والقتلى وانتم لم تقوموا بأي خطة إصلاحية مالية ولم تصارحوا اللبنانيين
آخر الأخبار
2026-09-30
باسيل: العفو العام يعفي الجرائم المالية وليس فقط تجار المخدرات والقتلى وانتم لم تقوموا بأي خطة إصلاحية مالية ولم تصارحوا اللبنانيين
0
أخبار لبنان
2026-09-30
رجي أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن: لا استقرار مع سلاح مواز للشرعية والمفاوضات المباشرة السبيل الوحيد لاستعادة الأراضي
أخبار لبنان
2026-09-30
رجي أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن: لا استقرار مع سلاح مواز للشرعية والمفاوضات المباشرة السبيل الوحيد لاستعادة الأراضي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:49
جولة نجم الدين بلال إردوغان في عكار
أخبار لبنان
03:49
جولة نجم الدين بلال إردوغان في عكار
0
أخبار دولية
00:27
روبيو ينتقد المحكمة الجنائية الدولية في خطاب أمام مجموعة قانونية محافظة
أخبار دولية
00:27
روبيو ينتقد المحكمة الجنائية الدولية في خطاب أمام مجموعة قانونية محافظة
0
عالم الطبخ
16:09
نكهات بحرية مقرمشة: الفتّة البحرية وكبّة السمك مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
16:09
نكهات بحرية مقرمشة: الفتّة البحرية وكبّة السمك مع الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
منتخب الارز يبدأ مبكرًا بتحضيراته استعدادًا لمواجهة اليابان والتنين الصين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
منتخب الارز يبدأ مبكرًا بتحضيراته استعدادًا لمواجهة اليابان والتنين الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لوريال–اليونسكو… حين تصنع النساء مستقبل العلم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لوريال–اليونسكو… حين تصنع النساء مستقبل العلم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مجلس الوزراء وافق على خطة وزير الطاقة... والوزير نعمل على حل لتسديد المخيمات الفلسطينية فواتيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مجلس الوزراء وافق على خطة وزير الطاقة... والوزير نعمل على حل لتسديد المخيمات الفلسطينية فواتيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تعطّل مايكروسوفت عطّل معاملات كثيرة في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تعطّل مايكروسوفت عطّل معاملات كثيرة في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بدل إيجار لـ2700 عائلة لبنانية نازحة… إليكم الشروط وآلية الاستفادة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بدل إيجار لـ2700 عائلة لبنانية نازحة… إليكم الشروط وآلية الاستفادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
تشكيل الحكومة الإسرائيلية والحرب على إيران… بانتظار قرار ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:26
تشكيل الحكومة الإسرائيلية والحرب على إيران… بانتظار قرار ترامب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:56
تعميم صورة موقوف بجرم سلب... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
05:56
تعميم صورة موقوف بجرم سلب... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
2
آخر الأخبار
16:13
ABC: إدارة الطيران الفدرالية توقف حركة الطيران بجميع مطارات أميركا لأسباب تتعلق بالسلامة
آخر الأخبار
16:13
ABC: إدارة الطيران الفدرالية توقف حركة الطيران بجميع مطارات أميركا لأسباب تتعلق بالسلامة
3
اسرار
00:11
أسرار الصحف 14-11-2026
اسرار
00:11
أسرار الصحف 14-11-2026
4
تقارير نشرة الاخبار
13:22
قضية الموقوفين الخمسة في شيرا قضاء الكورة تتّخذ منحى جدياً... ومعطيات جديدة تعزّز الشبهات
تقارير نشرة الاخبار
13:22
قضية الموقوفين الخمسة في شيرا قضاء الكورة تتّخذ منحى جدياً... ومعطيات جديدة تعزّز الشبهات
5
أمن وقضاء
05:38
العثور على جثة مولود حديث الولادة عند مدخل بلدة الخرايب
أمن وقضاء
05:38
العثور على جثة مولود حديث الولادة عند مدخل بلدة الخرايب
6
أمن وقضاء
10:03
عملية نوعية للجيش: دهم مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
10:03
عملية نوعية للجيش: دهم مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
7
فنّ
03:31
معتصم النهار ولين برنجكجي ينتظران مولودهما الثاني: "أنا أول من عرف قلبك" (فيديو)
فنّ
03:31
معتصم النهار ولين برنجكجي ينتظران مولودهما الثاني: "أنا أول من عرف قلبك" (فيديو)
8
آخر الأخبار
16:47
سي إن إن عن مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون: تقارير أولية تشير إلى أن العطل الذي أثر على حركة الطيران ليس ناجما عن هجوم سيبراني
آخر الأخبار
16:47
سي إن إن عن مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون: تقارير أولية تشير إلى أن العطل الذي أثر على حركة الطيران ليس ناجما عن هجوم سيبراني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More