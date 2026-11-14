الرئيس جوزاف عون عرض مع المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير الأوضاع الامنية في البلاد في ضوء المعطيات المتوافرة لدى الامن العام اضافة الى الحركة على المعابر البرية والبحرية والجوية

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