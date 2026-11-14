مخزومي: في إطار متابعة شؤون العاصمة بيروت قمتُ بجولة تفقدية شملت مرفأ صيادي عين المريسة

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس": "في إطار متابعة شؤون العاصمة بيروت واحتياجات أهلها، قمتُ بجولة تفقدية شملت مرفأ صيادي عين المريسة، حيث اطّلعنا على واقع هذا المرفق البحري العريق ومكانته كجزء من هوية العاصمة وذاكرتها البحرية، فضلاً عن أهميته الاقتصادية والاجتماعية. شملت الجولة الاطلاع على أعمال الصيانة التي نُفّذت في المساحة المخصصة لرسو المراكب ووقوفها، إلى جانب تركيب كاميرات للمراقبة، بما يسهم في تحسين واقع المرفأ وتعزيز سلامة المراكب وممتلكات الصيادين. كما شكّلت الزيارة مناسبة للقاء عدد من الصيادين والاستماع إلى مطالبهم وهواجسهم، والتداول معهم في الأوضاع التي يواجهونها والتحديات المرتبطة بعملهم اليومي. وقد أكدتُ ضرورة مواصلة العمل على تطوير المرافق العامة وتأهيل بنيتها التحتية، وتوفير التجهيزات والخدمات الأساسية التي تضمن استمرارية عمل الصيادين وتحافظ على هذا القطاع الإنتاجي".

