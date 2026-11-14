الوزير مرقص من مطرانية صيدا: الرئيس عون والحكومة يعملان على سدّ أي فراغ ينجم عن انسحاب اليونيفيل وملامح الحل قريباً

أكد وزير الإعلام بول مرقص أن "الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية والحكومة هو العمل على سدّ أي فراغ قد ينجم عن انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب"، مشيراً إلى "وجود اهتمام دولي جدي ومتابعة متواصلة لهذا الملف، مع البحث في صيغ متعددة بما يضمن الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية في الجنوب".

وكشف مرقص أن "ملامح الحل المنتظر قد تتضح خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة"، لافتاً إلى أن "الدولة تعمل على استعادة خدماتها في الجنوب، حيث بلغت نسبة عودة عمل شبكة الاتصالات نحو 90 بالمئة، فيما تتواصل الجهود لاستكمال تغطية المناطق التي لا تزال بحاجة إلى ذلك، إلى جانب تأمين حاجات المستشفيات الحكومية وتنفيذ مشاريع إنمائية وخدماتية عبر مجلس الإنماء والإعمار".

وشدد على أن "موقف الدولة واضح لجهة الإصرار على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة الأهالي، واستكمال عودة الأسرى، وإعادة إعمار القرى"، مؤكداً أن "عودة الدولة إلى الجنوب أمنياً وخدماتياً تشكل واجباً أساسياً، بالتوازي مع تضامن المواطنين والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية والكنسية والبلديات".

مواقف الوزير مرقص جاءت خلال زيارته مطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك، حيث أقيم له حفل استقبال في صالون المطرانية، وذلك في مستهل زيارته الجنوب، حيث كان في استقباله راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد، والنائب الأسقفي للعلاقات المسيحية الإسلامية الأب جهاد فرنسيس.