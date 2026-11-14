سلام استقبل نجم الدين بلال أردوغان وبحث معه في تعزيز التعاون التربوي والثقافي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر العلم التركية نجم الدين بلال أردوغان، ورئيس معهد يونس إمره البروفيسور سليم أرغون.

وأطلع أردوغان الرئيس سلام على أهداف زيارته إلى لبنان واللقاءات التي أجراها في عدد من المناطق اللبنانية، ونقل إليه تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون التربوي والثقافي والأكاديمي، وفي عدد من المشاريع والمبادرات في المجالات الاجتماعية، إضافة إلى استعراض آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وشكر الرئيس سلام تركيا على المساعدات التي قدّمتها للبنان.