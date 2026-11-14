الوزير مرقص جال في النبطية متفقداً الأضرار

زار وزير الإعلام بول مرقص مدينة النبطية، في إطار جولة تفقدية له إثر العدوان الاسرائيلي الذي تعرضت له المدينة ومنطقتها.

وكانت المحطة الاولى في بلدية مدينة النبطية، حيث كان في استقباله النواب: هاني قبيسي، الدكتور ميشال موسى، وناصر جابر، رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، رئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية وبلدية.

وقال الوزير مرقص: "جئت إلى مدينة النبطية الصامدة الأبية، ليس من باب الواجب فحسب، بل اندفاعاً وشغفاً ومحبة، وخصوصاً إجلالاً للشهداء. ولا نفرّق بين شهدائنا، لكن اسمحوا لي أن أخصّ بالذكر شهداء الصحافة والإعلام، والصحافيين الذين جرحوا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة".

وأشار إلى أن "النبطية وسائر مناطق الجنوب الصامد تشكّل نموذجاً وطنياً في الصمود، ورسالة تحملها وزارة الإعلام إلى كل من تلتقيه من مسؤولين محليين ودوليين"، لافتاً إلى أن "صمود أبناء الجنوب وتضحياتهم يمنحان المطالبات التي ترفعها الدولة معناها وعمقها".

وأكد: "نحيي تضحياتكم ونعرف تماماً الظروف التي تمرون بها. وهذه المشاعر ليست مجرد كلمات، بل هي تعبير عما نعيشه معكم، إذ يشكّل هاجس الجنوب بالنسبة إلينا معنى الاستقلال الحاضر ورمزيته، عشية ذكرى الاستقلال".

وشدد على أن "المشاعر والتضامن وحتى الخدمات التي عادت، على أهميتها، لا تكفي، إذ إن المطلوب من الدولة بعد المزيد، وهو حق لأبناء الجنوب وواجب عليها"، مؤكداً "ضرورة أن تكون الدولة قوية وعادلة، لا تؤمّن الأمن فحسب، بل توفر الخدمات أيضاً، عملاً بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة".

ولفت إلى أن "لبنان يعيش اليوم هاجس الجنوب، وأن الاتصالات والزيارات والاجتماعات تتمحور حوله"، مشيراً إلى أن "النتائج قد لا تكون دائماً على مستوى التطلعات، لكن الجهود المكثفة والمتابعة الشخصية تؤكد أن هذا الملف يتصدر الاهتمامات".

ودعا مرقص إلى "تعزيز الوحدة الوطنية التي تجلت في التضامن مع النازحين واستقبالهم والوقوف إلى جانبهم"، معتبراً أن" هذا التضامن الإنساني يشكل ركيزة أساسية للصمود، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة والعمل على حضورها وقيامها بمسؤولياتها".

وفي ما يتعلق بتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية وملاحقتها قانونياً، أكد مرقص أن "الوزارة تتابع هذا الملف بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية، ولا سيما في ما يتعلق باستهداف المدنيين وشهداء الصحافة والإعلام والجرحى والعاملين في القطاعين الصحي والاستشفائي والطواقم الإسعافية".

وكشف أنه "التقى أمس نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، الذي يرأس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والتي جمعت المواد والوثائق اللازمة لإعداد الملف القانوني المتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية".