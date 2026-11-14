سلام استقبل نائبة غوتيريش: لبنان منفتح على قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب

أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ووزير الصحة العامة ركان ناصر الدين.



وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين لبنان والأمم المتحدة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، ولا سيما دعم البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة، وتطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي تنفّذها وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى توسيع برامج التوعية حول الصحة النفسية في المدارس.



كما تناول اللقاء الترتيبات لمرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، حيث جدّد الرئيس سلام التأكيد على ضرورة تفادي أي فراغ دولي في الجنوب، مشدداً على حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي بتفويض عن مجلس الأمن، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار ودعم تنفيذ القرار 1701.



وأكد الرئيس سلام انفتاح لبنان على التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة للتوصل إلى قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب، مع التشديد على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ووجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود الدولية المعترف بها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

