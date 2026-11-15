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الرئيس سلام يتجه إلى الدوحة والمباحثات في شأن الكهرباء متقدمة

أخبار لبنان
2026-11-15 | 03:24
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الرئيس سلام يتجه إلى الدوحة والمباحثات في شأن الكهرباء متقدمة
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الرئيس سلام يتجه إلى الدوحة والمباحثات في شأن الكهرباء متقدمة

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