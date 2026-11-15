حسن فضل الله: نقابل كل إيجابية بمثلها والمقاومة ضرورة وطنية للتحرير

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنّنا أهل الحوار ونخوضه مع كل حريص على بلدنا، حتى من موقع الاختلاف معه، لأنّ الحوار يكون بين المختلفين من أجل الاتفاق على كيفية مقاربة الملفات الداخلية، ولكن وفق قواعد تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني وموجبات الدستور والقوانين اللبنانية.وقال: "إنّ وثيقة الوفاق الوطني وضعت بندًا واضحًا يقضي بالعمل على تحرير الأراضي المحتلة بالوسائل كافة، والمقاومة واحدة من أهم هذه الوسائل، وهي تستمد شرعيتها من حقها الإنساني في الدفاع عن بلدها وشعبها، فضلًا عمّا كرّسته الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1990 لجهة حق المقاومة في الدفاع عن بلدها وتحرير أرضها. والحكومة الحالية تحدثت عن حق لبنان في الدفاع عن النفس، وحزب الله جزء أساسي من لبنان".وجاء موقف النائب فضل الله خلال الاحتفال الحاشد بذكرى شهداء بلدة عيثرون، الذي أقامه حزب الله في مجمع الإمام المهدي في بلدة الغازية، بحضور لفيف من العلماء وحشد من الأهالي.ورأى انّ حزب الله ليس من دعاة الخصومات والسجالات، بل من دعاة التفاهم في الداخل، ولكن هناك جهات تصرّ على الاعتداء على حقوق شعبنا، وتحرّض على وجوده وعقيدته ومقدساته ودماء شهدائه وشراكته في الوطن. ومثل هذا التحريض يؤدي إلى مفعول عكسي، ويدفع شعبنا إلى التمسك أكثر بمقاومته، وحماية تضحيات شبابه وصون دماء شهدائه.وأكد أنّنا نقابل كل إيجابية بإيجابية، وكل خطوة باتجاهنا بخطوة مقابلة، انطلاقًا من حرصنا على البلد واستعدادنا للتعاون مع كل مخلص يريد إنقاذه، حتى من موقع الاختلاف السياسي. ولذلك، نحن حاضرون مع كل حريص على الاستقرار والسلم الأهلي للتعاون والتفاهم من أجل بلدنا، وعبور المرحلة التي لا يُعرف إلى أين تتجه فيها المنطقة.وأضاف أنّ هذا التعاون "يهدف إلى الحفاظ على لبنان على قاعدة حماية سيادته والاستناد إلى عناصر القوة، وفي مقدّمها المقاومة"، مشددًا على "ضرورة تمتين التفاهمات الوطنية والتعاون والتلاقي من أجل البلد، في مواجهة محاولات دفعه نحو الفوضى والفتنة والخطاب التقسيمي والتحريضي، الذي يؤدي إلى إنهائه".ودعا إلى التبصّر في مآلات المتغيرات من حولنا، وتجنيب لبنان التوترات الداخلية التي تسعى جهات محلية، بدفع خارجي، إلى تصعيدها خدمة لأجندات لا تمتّ إلى مصلحة البلد بصلة. وأشار إلى أنّ "هذه الجهات تحاول إشغال اللبنانيين بتسريبات وأخبار وهواجس ومخاوف لا أصل لها، بهدف تخويفهم من بعضهم البعض وإبعادهم عن القضية الأساسية والمركزية، وهي الاحتلال الإسرائيلي".وقال ان "هناك من يحاول تصوير السلاح على أنّه المشكلة، متناسيًا العدو وما يقوم به، وأنّ المقاومة هي نتيجة وجود الاحتلال، وتشكل اليوم خيار الضرورة للدفاع عن لبنان وتحرير أرضه".ولفت النائب فضل الله إلى أنّ إشغال البلد بالتفاصيل والجزئيات يأتي أيضًا على حساب القضايا المعيشية الملحّة، محذرًا من أنّ السياسات الحكومية الحالية تنذر بانهيار مالي إذا استمرت الحكومة على هذا النهج، ما قد يقود إلى مشكلة كبيرة في الاقتصاد ومالية الدولة تنعكس على جميع المواطنين.وأشار إلى أنّ "التحريض على الجيش والمقاومة والوحدة الوطنية والسلم الأهلي يأتي في سياق محاولات إعادة إحياء أحلام الدويلات الطائفية، ولذلك من الضروري أن يتمسّك اللبنانيون بوحدتهم وبالتفاهم الوطني وحماية الاستقرار الداخلي".وختم بالقول: "هناك معادلات جديدة تُرسم في المنطقة، وعلينا الاستفادة منها، خصوصًا في ظل الإصرار الإيراني على جعل لبنان البند الأول في أي اتفاق مع الولايات المتحدة. وأيًّا يكن مسار التطورات في المنطقة، فإنّ تحرير أرضنا والعودة إليها وإعادة إعمارها هو اليوم قضيتنا المركزية، ومن خلال المقاومة وثبات شعبنا والمعادلة الإقليمية الجديدة سنصل إلى هذا التحرير، ولن يبقى الاحتلال على أرضنا".