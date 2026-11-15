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عودة: عودة الجميع إلى كنف الدولة وإتمام الإصلاحات وبناء المؤسسات وإعطاء المواطن أمواله وحصر السلاح بيد الدولة أفضل معايدة لبلدنا

أخبار لبنان
2026-11-15 | 05:33
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عودة: عودة الجميع إلى كنف الدولة وإتمام الإصلاحات وبناء المؤسسات وإعطاء المواطن أمواله وحصر السلاح بيد الدولة أفضل معايدة لبلدنا
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عودة: عودة الجميع إلى كنف الدولة وإتمام الإصلاحات وبناء المؤسسات وإعطاء المواطن أمواله وحصر السلاح بيد الدولة أفضل معايدة لبلدنا

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس. بعد قراءة الإنجيل ألقى عظة قال فيها:  "فيما تبدأ الكنيسة التهيئة للميلاد بالتقشف والصوم ، نرى البشر في العالم، وفي بلدنا، يتبارون في نصب الأشجار العملاقة التي يتهافت معظم الناس لرؤيتها، ويتلهون بالتزيين وإعداد المآدب ناسين أن المسيح هو أساس العيد، وأن عائلات كثيرة تحتاج الأموال التي تهدر على المظاهر. ليكن صوم الميلاد تحملا لمسؤوليتنا تجاه القريب، مسؤولية المحبة تجاه كل محتاج نستطيع بلسمة جراحه أو تعزية قلبه أو طرد الحزن والألم والوحدة من حياته.  لنبدأ بخطوة صغيرة وصادقة، ولنسأل أنفسنا في نهاية كل يوم: هل مررت اليوم بجانب إنسان مجروح ولم أعره انتباها أم اقتربت منه كما اقترب السامري؟  وهل تنعمت بعطايا الله وحدي أم تشاركتها مع إخوتي؟ وهل ساهمت في هدم حائط العداوة، أم أضفت حجرا جديدا إليه؟ هل قمت بما يرضي نفسي أم بما يرضي الله؟ أما بلدنا فأفضل معايدة نقدمها له هي أن يعود الجميع إلى كنف الدولة، وأن يكونوا أمناء لوطنهم، حريصين على سمعته وعلى حقوقه وسيادته واستقراره، ملتزمين قوانينه ونظافة بيئته والحفاظ على غاباته، وأن تتوقف الإعتداءات والحروب، وتتم الإصلاحات اللازمة، وتبنى المؤسسات، ويعطى المواطنون أموالهم وحقوقهم، ويفرض القانون على الجميع، ويقوم كل إنسان بواجباته، ويحصر السلاح في أيدي الدولة، وتؤدي المفاوضات إلى ما يخدم مصلحة لبنان وشعبه، فننعم بالسلام الذي بشرتنا به الملائكة عند ميلاد الرب".

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