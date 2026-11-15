وزير الثقافة مثل رئيس الجمهورية في افتتاح القمة العشرين للفرنكوفونية

شارك وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، ممثّلًا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون في افتتاح القمة ال20 للفرنكوفونية اليوم في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.







وأُقيم حفل الافتتاح برعاية ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني، في مركز المؤتمرات OCIC، في حضور رؤساء الدول والحكومات والوفود الرسمية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.







وعلى هامش مراسم الافتتاح، عقد الوزير سلامة لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم الفرنسي والكندي، كما التقى عددًا من الوزراء، ولا سيما وزراء الثقافة والخارجية من المغرب ومصر وسويسرا والكاميرون.