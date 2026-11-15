وزير الداخلية: لبنان وسوريا بلدان شقيقان وسنعمل على رفع مستوى التعاون

كتب وزير الداخلية أحمد الحجار عبر صفحة الوزارة على منصة "أكس": "تشرفت بتلبية دعوة معالي وزير الداخلية السوري المهندس انس الخطاب إلى دمشق العريقة. من وزارة الداخلية إلى شوارع دمشق القديمة وباب توما والجامع الأموي وجبل قاسيون، محطات في زيارتنا أضفت طابعا خاصا ومميزا. وكانت مناسبة للبحث في التعاون والتنسيق في العديد من الملفات لاسيما الأمنية منها. فلبنان وسوريا بلدان شقيقان وسنعمل بإذن الله على رفع مستوى التعاون لما يخدم المصالح المشتركة".