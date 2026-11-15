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فوز مرشحة "تيار المستقبل" مايا شهاب بعضوية نقابة محامي بيروت

أخبار لبنان
2026-11-15 | 10:17
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فوز مرشحة &quot;تيار المستقبل&quot; مايا شهاب بعضوية نقابة محامي بيروت
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فوز مرشحة "تيار المستقبل" مايا شهاب بعضوية نقابة محامي بيروت

اعلن "تيار المستقبل" أنه سجل فوزاً نقابياً في انتخابات نقابة المحامين في بيروت، مع فوز مرشحته لعضوية مجلس النقابة المحامية مايا محمد شهاب بـ1628 صوتاً.

وأعربت شهاب عن اعتزازها بهذا الفوز "بما يرتبه من مسؤولية في خدمة نقابة المحامين وأهلها، والدفاع عن دورها وتاريخها ومكانتها الوطنية، وصون كرامة المحامين وحماية حقوقهم".

ونوّهت بالانتخابات النقابية بوصفها "محطة ديمقراطية عبرت عن إرادة المحامين وخياراتهم"، وتوجهت بالشكر إلى كل الزملاء المحامين الذين دعموا ترشيحها ومنحوها ثقتهم وأصواتهم، مؤكدة أن "ما شهدته الانتخابات من تنافس أصبح وراءنا، وسنعمل من الآن وصاعداً على تضافر جهود جميع المحامين، للحفاظ على وحدة النقابة وموقعها الجامع، وتطويرها بما يواكب كل التحديات".

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