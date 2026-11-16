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الجيش الاسرائيلي استهدف ليلا منطقة جنتا على الحدود اللبنانية السورية

أخبار لبنان
2026-11-16 | 03:43
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الجيش الاسرائيلي استهدف ليلا منطقة جنتا على الحدود اللبنانية السورية
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الجيش الاسرائيلي استهدف ليلا منطقة جنتا على الحدود اللبنانية السورية

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا واوية أن الجيش استهدف شحنة من سوريا إلى لبنان للوسائل القتالية التي كانت مخصصة لحزب الله.
 
وقالت واوية عبر "إكس": استهداف سلاح الجو هذه الليلة (الاثنين) شحنة من الوسائل القتالية التي كانت مخصصة لحزب الله، وذلك في منطقة جنتا على الحدود السورية اللبنانية.
 
وأضافت: "كان الهدف من إرسال الوسائل القتالية تعزيز الإمكانيات العملياتية لحزب الله الإرهابي لغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش الاسرائيلي".

وتابعت: "تم نقل شحنة الوسائل القتالية عن طريق منطقة جنتا، التي كانت تستخدم كثيرًا في الماضي لنقل الوسائل القتالية".

ولفتت الى أن حزب الله لا يزال يستغل مناطق لبنانية مختلفة للقيام بنشاطات إرهابية ولتهريب الوسائل القتالية وتحرك المخربين، وذلك بخلاف التفاهمات وبهدف تهديد دولة إسرائيل.

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