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عون يبحث مع والتز مرحلة ما بعد "اليونيفيل" والتطورات الأمنية في الجنوب

أخبار لبنان
2026-11-16 | 04:11
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عون يبحث مع والتز مرحلة ما بعد &quot;اليونيفيل&quot; والتطورات الأمنية في الجنوب
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عون يبحث مع والتز مرحلة ما بعد "اليونيفيل" والتطورات الأمنية في الجنوب

استقبل الرئيس جوزاف عون المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والوفد المرافق للسفير والتز.

وفي خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس وفد لبنان إلى المفاوضات الثلاثية السفير السابق سيمون كرم، جرى عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، إضافة إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الإطار.
 
 
 
 
 
 
 
 

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