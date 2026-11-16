لقاء "سيدة الجبل" قدر للحكومة جهودها خدماتيا وماليا وطالبها بالكشف عن تفاصيل التحقيقات بالملفات الامنية

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقره في الاشرفيه، حضورياً والكترونياً، وأصدر المجتمعون بيانا، قدر فيه "الجهود التي تبذلها حكومة لبنان في البحث عن طريق خلاص لأزمة الكهرباء بالتعاون مع دولة قطر"، لافتا الى ان "اللقاء" ينظربعين الأمل إلى المحادثات التي جمعت الحكومة مع صندوق النقد الدولي لوضع حدٍّ لأزمة "الفجوة المالية" أو "الانهيار المالي" الذي انفجر في تشرين 2019، وبقي خارج دائرة المعالجة أكان داخل المجلس النيابي أو داخل الحكومة لمدة 7 سنوات متتالية".



ولفت البيان، الى انه "رغم التقدير الذي يسجّله "لقاء سيدة الجبل" للحكومة مجتمعة، يعتبر أن استكمال بناء الدولة يمرّ حكماً باستكمال الخطوات التي تؤدّي إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وبحصر السلاح بيدها".



وشدّد "اللقاء" على "مطالبته بالإفراج فوراً وأمام الرأي العام عن تفاصيل الحوادث الأمنية والتحقيقات المتعلقة بها، بدءاً بملف "ضهر البيدر" مروراً بسيارة جرود بشرّي ووصولاً إلى مخازن الأسلحة التي ضبطت في ضاحية بيروت الجنوبية".



وأكد "اللقاء" انه "لن تستقيم الأمور إلا بالكشف عن الجهة التي خططت ودبّرت ونفّذت هذه العمليات، ومحاسبة كل المتورطين وعلى رأسهم "حزب الله"، الذي يطالب، بوقاحة لا مثيل وسابق لهما في الحياة السياسية اللبنانية، بتسليم المتفجرات والمطلوبين من الدولة إلى "الحزب ".



وتابع "اللقاء" تطورات قضية انتهاء ولاية اليونيفيل، داعيا المعنيين إلى "السعي بكل قوة إلى ترتيب دولي يضمن تثبيت اللبنانيين الباقين في أرضهم وإعادة النازحين إلى أرزاقهم وبيوتهم وبسط سيادة الدولة اللبنانية وحدها على كل أراضيها".



