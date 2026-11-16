الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاء "سيدة الجبل" قدر للحكومة جهودها خدماتيا وماليا وطالبها بالكشف عن تفاصيل التحقيقات بالملفات الامنية

أخبار لبنان
2026-11-16 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاء &quot;سيدة الجبل&quot; قدر للحكومة جهودها خدماتيا وماليا وطالبها بالكشف عن تفاصيل التحقيقات بالملفات الامنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لقاء "سيدة الجبل" قدر للحكومة جهودها خدماتيا وماليا وطالبها بالكشف عن تفاصيل التحقيقات بالملفات الامنية

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقره في الاشرفيه، حضورياً والكترونياً، وأصدر المجتمعون بيانا، قدر فيه "الجهود التي تبذلها حكومة لبنان في البحث عن طريق خلاص لأزمة الكهرباء بالتعاون مع دولة قطر"، لافتا الى ان "اللقاء" ينظربعين الأمل إلى المحادثات التي جمعت الحكومة مع صندوق النقد الدولي لوضع حدٍّ لأزمة "الفجوة المالية" أو "الانهيار المالي" الذي انفجر في تشرين 2019، وبقي خارج دائرة المعالجة أكان داخل المجلس النيابي أو داخل الحكومة لمدة 7 سنوات متتالية".

ولفت البيان، الى انه "رغم التقدير الذي يسجّله "لقاء سيدة الجبل" للحكومة مجتمعة، يعتبر أن استكمال بناء الدولة يمرّ حكماً باستكمال الخطوات التي تؤدّي إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وبحصر السلاح بيدها".

وشدّد "اللقاء" على "مطالبته بالإفراج فوراً وأمام الرأي العام عن تفاصيل الحوادث الأمنية والتحقيقات المتعلقة بها، بدءاً بملف "ضهر البيدر" مروراً بسيارة جرود بشرّي ووصولاً إلى مخازن الأسلحة التي ضبطت في ضاحية بيروت الجنوبية".

وأكد "اللقاء" انه "لن تستقيم الأمور إلا بالكشف عن الجهة التي خططت ودبّرت ونفّذت هذه العمليات، ومحاسبة كل المتورطين وعلى رأسهم "حزب الله"، الذي يطالب، بوقاحة لا مثيل وسابق لهما في الحياة السياسية اللبنانية، بتسليم المتفجرات والمطلوبين من الدولة إلى "الحزب ".

وتابع "اللقاء" تطورات قضية انتهاء ولاية اليونيفيل، داعيا المعنيين إلى "السعي بكل قوة إلى ترتيب دولي يضمن تثبيت اللبنانيين الباقين في أرضهم وإعادة النازحين إلى أرزاقهم وبيوتهم وبسط سيادة الدولة اللبنانية وحدها على كل أراضيها".

أخبار لبنان

"سيدة

الجبل"

للحكومة

جهودها

خدماتيا

وماليا

وطالبها

بالكشف

تفاصيل

التحقيقات

بالملفات

الامنية

LBCI التالي
كركي: سلفات مالية استثنائية بقيمة 20 مليار ل.ل. لدفع معاملات المضمونين
الوزير نصار بحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشاريع الدعم التنموي والاستجابة للأزمات في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-31

"لقاء سيدة الجبل": الطريق نحو السلام في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-12

لقاء سيدة الجبل: لأوسع حملة دعم لبناني وعربي وإسلامي ودولي للمملكة العربية السعوية وخياراتها

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-05

لقاء سيدة الجبل: لبنان يبدو على كفّ تطوراتٍ مرتقبة لا يتحكّم فيها

LBCI
أخبار لبنان
2026-11-09

سامي الجميّل يستقبل وفد "سيدة الجبل" برئاسة سعيد ويبحثان توحيد الجهود لتعزيز قيام الدولة وسيادتها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:36

"ريجي" أنجزت عملية تَسَلُّم محاصيل التبغ في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
08:22

سلام أكد امام مجموعة البنك الدولي مواصلة الإصلاحات : لإنجاز دراسة مشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي

LBCI
أخبار لبنان
07:44

اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة في محيط مطار بيروت... سلام: الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة

LBCI
أمن وقضاء
07:37

مفرزة استقصاء البقاع توقف شخصين وتستعيد سيّارة مسروقة خلال أقلّ من 48 ساعة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-12

سلام عشية ذكرى 13 نيسان: وحدتنا ليست شعارًا عاطفيًا بل ضرورة وطنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-10

علما الشعب تودّع أهلها من دون أفق للعودة ورميش تحطاط من التهجير

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-05

باسيل: التيار سيبقى قوياً

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-16

وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اطباء الاسنان تغطية علاج الأسنان للأطفال ومع سفير غانا في تنظيم العمالة الأجنبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:30

تفاصيل مباحثات والتز في لبنان مع المسؤولين اللبنانيين...

LBCI
أخبار لبنان
06:17

عز الدين: تحقيق الوفاق الوطني وعدم الاستقواء بالخارج الحل الذي يوصلنا إلى حماية لبنان والحفاظ عليه

LBCI
أخبار لبنان
05:14

قطاع النقل البري يقرّر الإضراب والتصعيد الأربعاء المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاق مع الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في لبنان وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين

LBCI
أخبار دولية
02:35

بكين تعلن أن شي وترامب وبوتين سيناقشون "السلام العالمي" في اجتماع ثلاثي

LBCI
آخر الأخبار
02:08

وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى القصر الجمهوري

LBCI
رياضة
13:58

هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:19

جمعية المصارف تعلن إضرابًا تحذيريًا كل أربعاء رفضًا للضرائب على فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 16-11-2026

LBCI
أخبار لبنان
05:34

والتز من عين التينة: نأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً ولا دولة بجيشان

LBCI
أمن وقضاء
11:19

ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع

LBCI
خبر عاجل
11:13

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع

LBCI
خبر عاجل
03:32

معلومات للـLBCI: عند الثالثة فجرًا خطفت دورية راجلة إسرائيلية مؤلفة من 50 جنديًا شقيقين من آل حمدان من منزلهما عند أطراف شبعا علمًا أن شقيقهما الثالث مخطوف لدى الجيش الإسرائيلي منذ نحو عام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More