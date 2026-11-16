الوزير نصار بحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشاريع الدعم التنموي والاستجابة للأزمات في لبنان

استقبل وزير العدل عادل نصار ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP) أليساندرو مراكيك، يرافقه نائبه ثائر شريدي في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، وذلك في إطار الزيارات التعارفية التي يقوم بها مراكيك لمناسبة توليه منصبه الجديد في لبنان.







وكان اللقاء مناسبة لبحث مشاريع الدعم التنموي والاستجابة للأزمات بين البرنامج والمؤسسات الرسمية في لبنان ومن ضمنها وزارة العدل، إضافة التطورات العامة في لبنان والمنطقة.