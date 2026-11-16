في قضية التسمم الغذائي بأحد مطاعم بيروت: فحوص وزارة الصحة تنفي وجود التريشينيلا في ثلاث مزارع للخنازير

في إطار التحقيقات المستمرة في قضية التسمم الغذائي المرتبطة بأحد المطاعم في بيروت، أظهرت نتائج الفحوص المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة العامة على عينات مأخوذة من ثلاث مزارع للخنازير في المسقى – برمانا، وعبيّ – عاليه، وعنطورة الذوق – كسروان، خلوّها من طفيلي التريشينيلا (Trichinella) المسبّب لداء التريشينوز.



وكانت الفرق المختصة قد كشفت على المزارع الثلاث وأخذت عينات منها لإخضاعها للفحوص اللازمة، وجاءت جميع النتائج سلبية لجهة وجود الطفيلي.

