سلام أكد امام مجموعة البنك الدولي مواصلة الإصلاحات : لإنجاز دراسة مشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، وفداً من مجموعة البنك الدولي، ضمّ المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بييردي، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، إضافة إلى عدد من خبراء البنك، وذلك في حضور وزراء المالية ياسين جابر والطاقة والمياه جو الصدي والأشغال العامة والنقل فايز رسامني.



وتم خلال الاجتماع البحث في تنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) ومشروع التحول الأخضر للقطاع الزراعي والغذائي من أجل التعافي الاقتصادي (GATE)، والمضي قدماً في التحول الرقمي من خلال مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان.



وتناولت المباحثات إصلاح قطاع الطاقة وتوسيع فرص حصول المؤسسات والشركات على التمويل وتعزيز الربط الاقتصادي الإقليمي من خلال تطوير ممرات اقتصادية تشمل استثمارات في قطاعات النقل والتجارة والطاقة والبنية التحتية الرقمية.



وأكد الرئيس سلام "التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية"، مشدداً على "ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع المموّلة من البنك الدولي، ولا سيما في مجالات إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية".



وشدّد الرئيس سلام على "أهمية الإسراع في إنجاز الدراسة المتعلقة بمشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام".