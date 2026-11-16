اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة في محيط مطار بيروت... سلام: الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير اجتماعاً خُصّص لمتابعة الإجراءات المتخذة في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعزيز سلامة الملاحة الجوية وحماية الصحة والسلامة البيئية.



وحضر الاجتماع وزراء الصناعة جو عيسى الخوري، والداخلية والبلديات أحمد الحجار، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والزراعة نزار هاني، والبيئة تمارا الزين، كما حضره النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، ومدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، والمدير العام للصناعة عادل الشباب، وممثل مديرية مخابرات الجيش اللبناني العميد جورج بو صليبي.



وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة في محيط المطار، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ولا سيما تلك المتعلقة بمنع اقتناء الطيور أو تربيتها، ومعالجة أوضاع المزارع والمسالخ المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ضمن نطاق خمسة كيلومترات من حدود حرم المطار.



وأكد الرئيس سلام أن الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة من شأنها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.