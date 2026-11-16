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وزارة الصحة العامة أطلقت الحملة الوطنية للتوعية حول سرطان الرئة لعام 2026 تحت شعار "حقيقة مش تحذير: التدخين يسبب سرطان الرئة"
أخبار لبنان
2026-11-16 | 08:51
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وزارة الصحة العامة أطلقت الحملة الوطنية للتوعية حول سرطان الرئة لعام 2026 تحت شعار "حقيقة مش تحذير: التدخين يسبب سرطان الرئة"
أطلقت وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من مخاطر السرطان وتعزيز الوقاية من عوامل الخطر المرتبطة به،الحملة الوطنية للتوعية حول سرطان الرئة لعام 2026، تحت شعار "حقيقة مش تحذير: التدخين يسبب سرطان الرئة"، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة، في حضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، عضو لجنة الصحة النيابية فادي علامة، رئيس الخطة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتورعرفات طفيلي، نقيبة الممرضات والممرضين عبير الكردي علامة، إلى جانب عدد من الأطباء والاختصاصيين وممثلي الجهات المعنية ووسائل الإعلام.
وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على مخاطر التدخين، بما يشمل السجائر التقليدية والنرجيلة والسجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن، إضافة إلى مخاطر التعرّض للتدخين السلبي. كما تسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والإقلاع عن التدخين، والحد من تعرّض الأفراد، ولا سيما الأطفال والشباب، لمخاطر هذه المنتجات.
مؤشرات مقلقة حول انتشار التدخين بين الشباب في لبنان
و تأتي الحملة في ظل مؤشرات مقلقة أظهرها المسح العالمي لصحة الطلاب في المدارس (GSHS) الصادر عن وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية 2024 إلى نسب مقلقة للغاية بين طلاب المدارس 13-17 سنة:
• 28.6% من الطلاب يستخدمون منتج تبغ واحد على الأقل خلال 30 يومًا (30.8% من الذكور و26.7% من الإناث).
• 16.3% يدخنون السجائر التقليدية (20.9% ذكور و12.5% إناث).
• 24.4% يستخدمون السجائر الإلكترونية والفايب (29.5% ذكور و20.0% إناث).
• 6.7% من المراهقين الذكور و2.7% من الإناث يدخنون النرجيلة.
الأخطر من ذلك: نسبة استخدام الفايب (24.4%) تقترب من نسبة السجائر التقليدية (16.3%)، مما يعني أن السجائر الإلكترونية باتت منتشرة بين المراهقين أكثر من السجائر التقليدية، خاصة و أن هذه المنتجات ، كما يشر التقرير الاخير لمنظمة الحصة العالمية، بما فيها السجائر الالكترونية و أكياس النيكوتين قد تحتوي على تراكيز مرتفعة ومتفاوتة من النيكوتين، مع غياب توحيد واضح في الوسم والتصريح عن المحتوى، الأمر الذي قد يكون مضلّلًا للمستهلكين. كما أن نحو 90% من الطلاب الذين اشتروا السجائر من المتاجر لم يُرفض بيعها لهم بسبب صغر سنهم. وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات المرتبطة بانتشار التدخين بين الفئات العمرية الصغيرة، وتبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة على بيع منتجات التبغ للقاصرين، إلى جانب تفعيل دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات التربوية في حماية الأجيال الجديدة من مخاطر التدخين والتدخين السلبي.
ناصر الدين: الوقاية من التدخين والكشف المبكر ركيزتان أساسيتان لمواجهة سرطان الرئة
وأكد الوزيرناصر الدين، "أن سرطان الرئة يشكّل تحدياً صحياً يتطلب تضافر الجهود الرسمية والطبية والمجتمعية، لذلك فاننا في وزارة الصحة العامة، ننطلق من مبدأ أساسي مفاده أن مسؤوليتنا لا تقتصر على علاج المرض، بل تبدأ بالعمل على الوقاية منه".
وأشار الى "أهمية تعزيز الثقافة الصحية وتشجيع المواطنين على عدم الاستهانة بالأعراض التنفسية المستمرة، والتوجّه إلى المراكز الطبية المختصة عند الحاجة، لافتاً إلى أن التشخيص في المراحل المبكرة قد يساهم في تحسين فرص العلاج والحد من المضاعفات".
أضاف :"كما أن الوزارة قد بدأت بخطوات عملية منهال إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، لتكون إطاراً وطنياً للتنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على وضع خطة استراتيجية لمكافحة التدخين بالتعاون مع الشركاء المحليين. بالاضافة إلى تعزيز خدمات الإقلاع عن التدخين، حيث تعمل الوزارة على تجهيز و العمل على تدريب عدة مراكز رعاية صحية أولية في مختلف المناطق اللبنانية كخطوة أساسية لبناء برنامج وطني مستدام ومتاح على مستوى الرعاية الصحية الأولية. و تعزيز الإجراءات التنظيمية والرقابية، ومن بينها إصدار مرسوم التحذيرات الصحية المصوّرة على علب التبغ".
كما شدد على "أهمية الكشف المبكر و كشف عن أن وزارة الصحة بدأت بدراسة امكانية العمل على الكشف المبكر للفئات الأكثر عرضة عبر التصوير الطبقي المحوري بجرعة منخفضة ( Low dose CT scan ) بناء على المعطيات و الامكانيات المتوافرة.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي مرّ بها لبنان، حرصت الوزارة على استمرار الوصول إلى علاجات السرطان وتأمين الأدوية الأساسية للمرضى، والعمل على توسيع البروتوكولات العلاجية وتحسين قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجاتهم.
وشدّد ناصر الدين على "أن حماية الأجيال الشابة من التدخين والتدخين السلبي مسؤولية مشتركة"، مؤكداً "ضرورة تكثيف الجهود التوعوية وتطبيق القوانين التي تحدّ من انتشار منتجات التبغ، والعمل على تطوير الخدمات الصحية بما يضمن حصول المرضى على الرعاية والعلاج المناسبين".
طفيلي: تعزيز الوقاية وتوسيع خدمات مكافحة السرطان
من جهته، شدّد رئيس "الخطة الوطنية للسرطان" الدكتور عرفات طفيلي على "ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة لمواجهة سرطان الرئة، ترتكز على الحد من عوامل الخطر، وتعزيز الكشف المبكر، وتحسين مسارات متابعة المرضى وعلاجهم".
وأشار إلى "أهمية تطوير التنسيق بين المؤسسات الصحية والجهات المعنية، بما يساهم في توحيد الجهود وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمصابين". ولفت إلى "أن نجاح الخطة الوطنية لمكافحة السرطان يرتبط باستمرارية البرامج الصحية وتقييم نتائجها، وتوفير الإمكانات اللازمة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية، بما يضمن وصول المرضى إلى التشخيص والعلاج والمتابعة وفق المعايير الطبية المعتمدة".
الدكتورة زينة عون باشا: الوقاية والتشخيص المبكر والتطورات العلاجية ركائز أساسية لمواجهة سرطان الرئة
بدورها، أكدت المتخصصة في الامراض الصدرية والعناية المركزة، الدكتورة زينة عون باشا، أهمية الوقاية والتشخيص المبكر في مواجهة سرطان الرئة، مشيرةً إلى أن المرض قد لا يُظهر أعراضاً واضحة في مراحله الأولى، ما يستدعي تعزيز الوعي بعلاماته وعوامل الخطورة المرتبطة به.
وشدّدت على أن التدخين والتدخين السلبي من أبرز عوامل الإصابة، إلى جانب تلوث الهواء والعوامل البيئية والمهنية، لافتةً إلى أهمية الإقلاع عن التدخين وإجراء الفحوصات المناسبة، ولا سيما التصوير الطبقي المحوري بجرعة منخفضة للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وفق المعايير الطبية.
كما سلطت الضوء على التطورات التي شهدتها علاجات سرطان الرئة، بما فيها العلاجات الموجّهة والعلاج المناعي، مؤكدةً أهمية التشخيص الدقيق والتعاون بين الاختصاصات الطبية المختلفة لتوفير العلاج الأنسب لكل مريض وتحسين جودة حياته.
وختمت بالتشديد على أن مكافحة سرطان الرئة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود القطاع الصحي والمؤسسات والإعلام لتعزيز الوقاية والتوعية وتحسين فرص التشخيص والعلاج.
الفن والإنتاج الدرامي شريكان أساسيان في نشر الوعي الصحي والتأثير في المجتمع
من جهتها، أشارت السيدة نسرين ظواهرة، على أهمية توظيف الفن والإنتاج الدرامي في خدمة القضايا المجتمعية والإنسانية، معتبرة أن العمل الفني يتجاوز حدود الترفيه ليشكّل وسيلة مؤثرة في نشر الوعي وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع. وأكدت أن شراكة الصباح مع وزارة الصحة العامة تعكس أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتسليط الضوء على القضايا الصحية، مشيرة إلى أن للإعلام والفن دوراً أساسياً في إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الوعي بمخاطر التدخين والتدخين السلبي، والدعوة إلى احترام القوانين التي تحمي الصحة العامة.
السيدة ضحى زين: تجربة شخصية مع سرطان الرئة ورسالة مؤثرة للإقلاع عن التدخين
كما شاركت السيدة ضحى زين تجربتها الشخصية مع سرطان الرئة، مستعيدةً رحلة تشخيصها وعلاجها التي بدأت عام 2020، وعودة المرض عام 2024. وتحدثت بصراحة عن ندمها على الاستمرار في التدخين رغم التحذيرات الطبية المتكررة، مؤكدةً أن تجربتها دفعتها إلى توجيه رسالة توعوية لكل المدخنين بضرورة الإقلاع عن التدخين وعدم انتظار مواجهة المرض لاتخاذ هذا القرار.
كما سلطت الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي للمرض على عائلتها وأبنائها، مشددةً على أهمية الدعم العائلي والوقاية والتوعية، وختمت بتوجيه الشكر إلى طبيبها المعالج الدكتور عرفات طفيلي على متابعته وإصراره المستمر على تشجيعها على الإقلاع عن التدخين.
إجراءات وطنية لتعزيز مكافحة التبغ والسرطان
وفي سياق متصل، تعمل وزارة الصحة العامة على مجموعة من الإجراءات لتعزيز الاستجابة الوطنية لمخاطر التدخين والسرطان، أبرزها:
صدور مرسوم التحذيرات الصحية المصوّرة على علب منتجات التبغ.
إعادة إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
تدريب مراكز الرعاية الصحية الأولية على تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين، تمهيداً لبناء برنامج وطني مستدام.
معالجة الثغرات التنظيمية المتعلقة بمنتجات التبغ والنيكوتين الحديثة، بما فيها السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن وأكياس النيكوتين.
أما على مستوى مكافحة السرطان، فتشمل الجهود العمل على تفعيل البرنامج الوطني للسرطان رسمياً، إضافة إلى توسيع البروتوكولات العلاجية.
أخبار لبنان
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