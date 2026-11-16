إطلاق خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني في أبوظبي ودبي وبرلين

أطلقت وزارة الداخلية والبلديات عبر المديرية العامة للأمن العام، استكمالا لإطلاق خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني في دول الاغتراب، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، هذه الخدمة في كل من أبوظبي ودبي وبرلين، بما يتيح للمغتربين اللبنانيين إنجاز معاملاتهم في أماكن إقامتهم، على أن تستكمل التجهيزات اللازمة لتعميم هذه الخدمة على السفارات والقنصليات اللبنانية حول العالم، تباعا.