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رئيس الحكومة تسلم من وفد من الحراك المدني في الشمال جائزة "التميّز 2026" تقديراً لجهوده في إعادة تشغيل مطار القليعات

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفداً من الحراك المدني في الشمال، بحضور النائب السابق رامي فنج.



وقدّم الوفد إلى الرئيس سلام جائزة "التميّز 2026 – القطاع التنموي الوطني: مطار رينيه معوّض الدولي"، تقديراً لجهوده في وضع السياسات الملائمة لإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات.