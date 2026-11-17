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كهرباء لبنان: فصل المخرج رقم 3 التابع لمؤسسة الليطاني إلى جزئين على مستوى التوزيع
أخبار لبنان
2026-11-17 | 06:13
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كهرباء لبنان: فصل المخرج رقم 3 التابع لمؤسسة الليطاني إلى جزئين على مستوى التوزيع
أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان، أن المخرج رقم ٣ الذي يتغذى من معمل بولس أرقش كان يتعرض للحمولة الزائدة، مما يتسبب بأعطال على الشبكة بشكل متكرر ويشكل خطر على المحول".
وقال البيان: "لذلك، قامت مؤسسة كهرباء لبنان بالتنسيق مع فريق وزير الطاقة والمياه، من جهة بتأهيل هذا المخرج على مستوى التوزيع وفصله إلى جزئين منفصلين انطلاقًا من المعمل، وإعطاء التوجيهات اللازمة من جهة أخرى، إلى مؤسسة الليطاني لتغذية المخرج رقم ٣ من معمل بولس أرقش ٢٠ ساعة يوميًا حيث يتم تقنينه عبر الفواصل الموجودة على الشبكة من قبل شركة مراد وبإشراف دائرة صيدا فتصبح التغذية ١٠ ساعات على كل جزء منه، وبذلك يتم تغذية المناطق التي تتغذى منه بالتساوي أسوة بالمخرجين الآخرين رقم ١ و٢".
أخبار لبنان
كهرباء لبنان
مؤسسة الليطاني
التوزيع
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