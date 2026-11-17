رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "السلطة اللبنانية راهنت على قدرة أميركا بالضغط على العدو الإسرائيلي ليقدم تنازلات، وأنها أدخلت نفسها في مأزق سياسي صعب، لم تعرف ولن تتمكن من الخروج منه".وقال خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" لمناسبة ذكرى يوم الشهيد في بلدة دير قانون رأس العين الجنوبية: "السلطة اللبنانية شرعنت الاحتلال وأتاحت له الاستمرار في ممارسة كل أشكال الإجرام، وجعلت السيادة التي يتبجحون بها، مستباحة براً وجواً وبحراً من قبل العدو الصهيوني، فيما رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم تحدث عن أن الإسرائيلي لا يريد من لبنان ولا من الوفد سوى إذلاله وقهره والتنمر عليه، وأنه لن يقدم له شيئاً على الإطلاق، وعزا ذلك إلى أن العدو ربط أي انسحاب أو أي عمل أو أي خطوة يمكن أن يستفيد منها لبنان بنزع سلاح المقاومة".واعتبر أن "الاستقواء بالخارج، سواء بالولايات المتحدة الأميركية أو بالسعودية أو بأي دولة أخرى، لا يمكن أن يغيّر في المعادلة الداخلية"، لافتاً إلى أنّ "الصراع لا يستطيع أحدٌ حسمه عبر الاستقواء بالخارج وإقصاء الآخر في الداخل، مهما بلغت قدرته، ومهما راهن البعض على ذلك".وقال: "لا نريد أن نلغي أحداً، ولا نقبل أن يلغينا أحد، ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر"، داعياً السلطة اللبنانية إلى "التراجع عن خطيئتها التي ارتكبتها في تجريم المقاومة، لمصلحة التفاهم والوفاق الوطني، اللذين يشكلان أهم أسلحة المواجهة مع العدو الصهيوني".