طائرة من طراز Airbus A321XLR تنضمّ الى أسطول "الميدل إيست"... سلام: واجبنا كدولة أن نعمل على توفير مقوّمات الاستقرار والنهوض

وصلت ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، طائرة من طراز Airbus A321XLR آتية من مصانع شركة Airbus في مدينة هامبورغ – ألمانيا، لتنضمّ الى أسطول شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية "الميدل إيست".

وأعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أن "ما يميّز هذه الطائرة هو مدى طيرانها الذي يصل إلى 10 ساعات ما يمكننا من الوصل الى أسواق لم يكن بإمكاننا الوصول اليها في السابق إلا باستخدام طائرات ذات جسم عريض".