بري: نؤكد على أهمية ولاية الأمم المتحدة على أي قوة ستعمل لتنفيذ بنود القرار 1701

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل بحضور مستشار رئيس المجلس النيابي الدكتور محمود بري حيث تناول اللقاء عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.



وقد كرر الرئيس بري تأكيده على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701 وعلى أهمية ولاية الأمم المتحدة على أي قوة ستعمل لتنفيذ بنود هذا القرار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.



كما تابع الرئيس بري أيضاً الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية ووطنية خلال إستقباله النائب ملحم خلف.

