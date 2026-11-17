رئاسة الحكومة اعلنت الغاء جلسة مجلس الوزراء: ظرف عائلي خاص طرأ على الرئيس سلام اضطره إلى مغادرة لبنان الخميس

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، انه "نظرًا إلى ظرف عائلي خاص طرأ على دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، واضطراره إلى مغادرة لبنان يوم الخميس، لن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع".