التقى وزير المالية ياسين جابر، في وزارة المالية، مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دو لاجوجي،في حضور المدير العام للمالية جورج معراوي، والمستشارين سمير حمود وزينة قاسم وكلودين كركي.

وتناول اللقاء مشروع قانون الفجوة المالية، وملف حاملي سندات اليوروبوندز، إلى جانب المستجدات المالية والاقتصادية ومسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وتركّز البحث أيضاً على مواكبة فرنسا لورشة الإصلاح المالي، من خلال الدعم التقني والاستشاري لفرق وزارة المالية، والمساهمة في إعداد الإطار المالي المتوسط الأجل، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتأتي هذه المواكبة امتداداً للدعم الفرنسي للبنان.

وبعد اللقاء، قال الوزير جابر: "التقيت هذا المساء، برفقة وفد من وزارة المالية السيد جاك دو لاجوجي، وبحثنا في قانون الفجوة المالية وملف حاملي سندات اليوروبوندز ومختلف الشؤون المالية والاقتصادية. واستمعت إلى نصائحه واستشاراته، وناقشنا بعمق مختلف المسائل المطروحة، في ضوء التحضير لمناقشة قانون الفجوة المالية في المجلس النيابي".

وأضاف: "أعتقد أن لبنان على أبواب الدخول في مرحلة جديدة. فاللجنة المصغّرة التي تم تشكيلها ستباشر اجتماعاتها، ونأمل أن تنهي مناقشاتها قبل نهاية السنة، بما يهيّئ للدخول في تفاصيل النقاش في المجلس النيابي مع بداية السنة المقبلة. ونتطلع إلى إقرار القانون في القريب العاجل".

ورداً على سؤال عن دور الجانب الفرنسي في هذا المسار، أوضح جابر: "نتطلع دائماً إلى مساعدة الدول الصديقة الكبرى ودعمها، مثل فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، وسائر الدول التي لها علاقة بصندوق النقد الدولي، ويمكن أن تسهم في التوصل إلى اتفاق معه وتسهيل هذا المسار في المرحلة المقبلة".