كشف رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عقده جلسات دورية مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لتنسيق خطوات لفتح صفحة جديدة بين الحزبين.

وأكد لـ”جدل” أنّ علاقة حزب الكتائب مع الحزب الاشتراكيّ مبنية على الاحترام.

ووجّه رسالة إلى الدولة اللبنانية للمباشرة بتنفيذ قراراتها بحكمة وتصميم، قائلًا: “لا يمكن للرئيس نبيه بري الضغط على الأطراف للسماح لحزب الله بالتهرب من الالتزام بتطبيق القانون”.

وأضاف: “تعاوننا مع القوات اللبنانية في الانتخابات النقابية كان أفضل ما قمنا به في الآونة الأخيرة فهذا يمثّل الدعم لسيادة لبنان”.

واعتبر ألّا قدرة لدى الحزب للتفاوض مع الحكومة “لأنّه أداة إيرانية تامّة لا قدرة له لحماية نفسه ولبنان وأخذ القرار اللازم”.

وتخوّف الجميل من اتفاق الأطراف المفاوضة إذا تمت التسوية بين إيران وأميركا، على حساب لبنان كإبقاء إسرائيل في الجنوب والسماح لإيران بترك نفوذها المتمثلة بالحزب.

ولفت الى ان الدولة اللبنانية ليست بوارد المضي بتنفيذ ما قررته وانها تعمل وفق الحد الأدنى والزيارات الخارجية للبنان لم تفد لبنان بشيء.

ورأى أنّ ما يهم قاليباف وأمثاله هو أن يبقى لبنان ورقة إيرانية و”إذا ما كنّا عاجزين عن تحرير أراضينا فهذا بسببه وبسبب ميليشياته”.

وامل في ملف اغتيال الجميل بالنظام السوريّ الجديد كاشفا العمل مع وزير العدل اللبنانيّ للتوصّل إلى معلومات موجودة في سوريا أو ضباط يملكون هذه المعلومات.