إسرائيل تعلن تدمير مسار تحت الأرض لحزب الله في منطقة جبل الروس جنوب لبنان

أعلنت المتحدّثة باسم الجيش الإسرائيليّ إيلا واوية "أنّ قوات اللواء 810، بالتعاون مع وحدة “يهلوم”، استكملت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عملية في منطقة جبل الروس في جنوب لبنان، دمّرت خلالها مسارًا تحت الأرض استخدمه حزب الله".



وقالت واوية، عبر منصّة "إكس"، إنّه "عُثر داخل المسار على غرف مكوث وقيادة عدّة، عمل "الحزب" انطلاقًا منها على دفع مخططات لاستهداف مواطني إسرائيل والجيش الإسرائيليّ العامل في المنطقة".



وختمت: "لن نسمح لـ"الحزب" بالمساس بمواطني إسرائيل وجيشه، وسنواصل العمل لإزالة التهديدات".