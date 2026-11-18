الرئيس عون استقبل الرياشي موفدا من جعجع والبعريني دعا من بعبدا إلى علاقات ندّية مع سوريا للشمال

اثنى النائب وليد البعريني بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برفقة النائب أحمد رستم على كلام رئيس الجمهورية في المقابلة التلفزيونية الأخيرة مع قناة "دجلة" لجهة حصرية السلاح بيد الدولة لان انقاذ البلد يتم عبر توحيد السلاح، وقال:"نعوّل على علاقة مع سوريا من دولة إلى دولة، بما يقطع الطريق على التدخّلات السياسية".







اضاف:"عرضنا مطالبنا المتعلّقة بالطرقات والمياه، وضرورة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع".







وكان الرئيس عون عرض مع النائب ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب "القوات اللبنانية " الدكتور سمير جعجع، الأوضاع العامة في البلاد ومواضيع الساعة.

