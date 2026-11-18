الامن العام ينظّم المرحلة الـ24 من خطة العودة الطوعية للنازحين السوريين عبر معبر العبودية

نظّمت المديرية العامة للأمن العام ، عبر مركز العبودية الحدودي مع سوريا، المرحلة الرابعة والعشرين من خطة الحكومة اللبنانية للعودة الطوعية للنازحين السوريين، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.







وانطلقت قافلة العائدين من نقطة التجمع في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس قرابة الثامنة صباحاً، ووصلت إلى عكار نحو التاسعة، قبل استكمال الإجراءات باتجاه معبر العبودية – الدبوسية والعبور إلى الأراضي السورية.







وشارك في متابعة المرحلة محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، وأمين سر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النزوح السوري الدكتور سامر حدارة، والمشرفة العامة على خطة لبنان للاستجابة وممثلة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة علا بطرس، ورئيس شعبة الأمن القومي في الأمن العام في عكار العقيد علي الأيوبي، ورئيس مركز أمن عام العبودية المقدم أوغست عبد النور.







كما حضرت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ، ومدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة أندرو لين.







وقالت السفيرة دو وال إن "وجودها في العبودية يكتسب أهمية خاصة، ولا سيما أن المعبر أُعيد افتتاحه مؤخراً"، مشيرة إلى أن "المرحلة الحالية تتيح دعم اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم". وأوضحت أن "المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والسلطات السورية"، لافتة إلى أن "نحو 100 ألف شخص استفادوا حتى اليوم من مساعدات العودة، وأن إعادة فتح المعبر ستسهّل عودة المقيمين في طرابلس وعكار مستقبلاً".







بدورها، أكدت بيلينغ أن "اللاجئين العائدين تلقوا معلومات ومساعدات قانونية ووثائق ومساعدات نقدية، إلى جانب تأمين النقل إلى سوريا"، مشددة على أن "هذا الدعم يساعد في جعل العودة مستدامة، وتمكين العائدين من الاستقرار وإعادة بناء منازلهم وحياتهم في بلدهم".







وأشاد العائدون ب"جهود الحكومة اللبنانية والأمن العام في تسهيل الإجراءات وتنظيم الرحلة"، مثمّنين الترتيبات المتخذة لتيسير انتقالهم عبر المعبر الحدودي.



