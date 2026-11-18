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الراعي استقبل النائب ميشال الدويهي ورئيس بلدية ضبيه واطّلع على مشروع ترميم منزل البطريرك الحويّك
أخبار لبنان
2026-11-18 | 06:07
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الراعي استقبل النائب ميشال الدويهي ورئيس بلدية ضبيه واطّلع على مشروع ترميم منزل البطريرك الحويّك
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، النائب ميشال الدويهي وكان عرض للأوضاع العامة في لبنان، ولا سيما المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، والتحديات التي تواجه الدولة ومؤسساتها في المرحلة الراهنة. تناول البحث أهمية تعزيز سيادة الدولة وتفعيل مؤسساتها الدستورية، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ومعالجة الأزمة المالية والمصرفية بما يحفظ حقوق المودعين، فضلًا عن ضرورة المحافظة على اتفاق الطائف والمناصفة والشراكة الوطنية.
تطرق اللقاء إلى استمرار هجرة الشباب اللبناني وانعكاساتها على مستقبل البلاد، وشدّد البطريرك الراعي على أهمية توفير مقومات الاستقرار والعيش الكريم، بما يشجع الأجيال الجديدة على البقاء في وطنها.
استحضر النائب الدويهي الدور التاريخي للبطريرك المكرّم الياس الحويّك في قيام لبنان الكبير، مؤكدًا أهمية المحافظة على الإرث الوطني الذي تركه، وعلى رسالة لبنان القائمة على الحرية والتعددية والعيش المشترك. وتم تأكيد ضرورة تضافر الجهود الوطنية لتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها، وترسيخ الوحدة الوطنية، والعمل من أجل مستقبل يليق بلبنان وأبنائه.
بعدها استقبل البطريرك الراعي رئيس بلدية ضبيه نبيه طعمة على رأس وفد من العائلة في زيارة لاخذ البركة . اطلع طعمة البطريرك على التحضيرات الجارية لرفع العلم اللبناني على جبل نهر الكلب لمناسبة عيد الاستقلال، وما تحمله هذه المبادرة من رمزية وطنية، مشيرًا إلى "التنسيق القائم مع الجهات الرسمية المعنية لإنجاح الاحتفال". وعرض طعمة النهضة العمرانية والإنمائية التي تشهدها ضبيه، والمشاريع التي تنفذها البلدية، ولا سيما إنشاء مسبح شعبي مجاني، وتطوير الخدمات البيئية والبنى التحتية، بالإضافة إلى مشروع إقامة شاطئ عام عند مصب نهر الكلب".
وأعرب البطريرك الراعي عن تقديره للجهود المبذولة في خدمة المنطقة وأبنائها، مشددًا على "أهمية العمل البلدي الذي يجمع بين التنمية العمرانية والاهتمام بالحاجات الاجتماعية والإنسانية"، متمنيا لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي التوفيق في مواصلة رسالتهم الإنمائية.
كما استقبل الدكتورة كريستينا بشارة، الأستاذة في الجامعة اللبنانية والباحثة في اللاهوت والليتورجيا، التي عرضت لغبطته مسيرتها الأكاديمية والروحية، ومشاريعها البحثية الهادفة إلى التعريف بغنى التراث الليتورجي الماروني.
تناول اللقاء مشروع كتاب تعمل بشارة على إعداده لشرح القداس الماروني وأبعاده اللاهوتية والروحية. وأعرب عن فرحه باندفاعها العلمي والروحي، مشجعًا إياها على مواصلة دراساتها وأبحاثها في خدمة الكنيسة وتراثها. وشكرت بشارة للبطريرك استقباله وتشجيعه، ملتمسة بركته لمتابعة رسالتها الأكاديمية والكنسية.
واستقبل أيضًا ليون الدويهي، من عائلة البطريرك المكرّم الياس الحويّك، الذي عرض لغبطته مجموعة من الوثائق والصور والمقتنيات التاريخية المتعلقة بمنزل البطريرك الحويّك في بلدة حلتا، إلى جانب مشروع إنشاء متحف يحفظ إرثه الروحي والوطني. وقدّم الدويهي وثيقة تاريخية أصلية للبطريرك يوحنا الحاج تتعلق بالسماح بإقامة القداديس في المنزل، الأمر الذي استوقف البطريرك الراعي، معتبرًا أن "هذه المبادرة تعكس رؤية روحية استشرافية للمكانة التي سيبلغها البطريرك الحويّك في حياة الكنيسة". كما أطلع الدويهي البطريرك على مراحل ترميم المنزل والمحافظة عليه، وعلى المشاريع الاجتماعية والإنمائية التي تنفذها حركة التنمية البشرية، ولا سيما مركز الطوباوي البطريرك الياس الحويّك الصحي الاجتماعي، بالاضافة إلى عدد من المراكز الصحية والتربوية والخدماتية في المنطقة.
وأبدى البطريرك الراعي اهتمامه بالمشروع، مؤكدًا أهمية المحافظة على منزل البطريرك الحويّك وصون طابعه التاريخي والتراثي، بما يتيح للأجيال المقبلة التعرّف إلى سيرته ودوره الكنسي والوطني.
في ختام اللقاء شكر الدويهي للراعي اهتمامه وتوجيهاته، ملتمسًا بركته لمواصلة العمل على صون منزل البطريرك الحويّك وتحويله إلى معلم روحي وتراثي يحفظ ذاكرة صاحب الدور التاريخي في قيام لبنان الكبير.
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