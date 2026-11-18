الرئيس بري بحث مع المفتي قبلان وزوار في المستجدات واستقبل سفير كوبا مودعا ووقع قوانين جلسة 12 ت2

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المفتي الجعفري الممتازالشيخ أحمد قبلان، حيث تناول اللقاء عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية .



واستقبل رئيس المجلس سفير كوبا في لبنان خورخي ليون كروز (Jorge P. León Cruz) في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان. الزيارة كانت أيضا مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



والتقى بري رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ، وعرض معه الاوضاع العامة لا سيما الاقتصادية منها وتداعيات العدوان الاسرائيلي على القطاعات الانتاجية والتجارية والاقتصادية والصناعية .



على صعيد آخر، وقع الرئيس بري القوانين التي أقرها مجلس النواب في الجلسة التشريعية العامة التي عقدت بتاريخ 12 تشرين الثاني الحالي.