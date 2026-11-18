لجنة الشؤون الخارجية تناقش مستجدات العلاقات اللبنانية السورية... علامة: الأجواء توحي بوجود تقدم في أكثر من ملف

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وعدد من النواب، تم في خلالها مناقشة مستجدات العلاقات اللبنانية السورية في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفد اللبناني لسوريا.



علامة



عقب الجلسة، أشار النائب علامة إلى أن اللجنة "استمعت إلى عرض مفصل من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري حول نتائج الزيارة ومسار عمل اللجان المشتركة". وذكر أن النقاش تطرق إلى حزمة من الملفات الحساسة والدقيقة، لافتا إلى أن الأجواء توحي بوجود تقدم في أكثر من ملف ورغبة بالتطلع إلى عمل مشترك لما فيه مصلحة البلدين. وشدد في الوقت ذاته على أن "المسار طويل ويحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال النقاشات".



ولفت الى ان "ملف النزوح السوري تصدر نقاشات اللجنة، ولا سيما الموجة الجديدة التي تشهدها بعض المناطق اللبنانية مؤخرا" قائلا: "تركزت الأسئلة النيابية حول الخطة اللبنانية الواضحة لمتابعة ملف العودة، الجدول الزمني وآليات التنفيذ المرتقبة ووضع التمويل الدولي المخصص للنازحين حتى عودتهم إلى ديارهم".



ونظرا لغياب الأرقام الدقيقة حول الموجة الجديدة، كشف علامة أن اللجنة "ستوجه دعوة لمفوضية شؤون اللاجئين للاجتماع بها في خلال الأسبوعين المقبلين للاستضاح حول الأرقام الحقيقية والبرامج المعتمدة وحوافز العودة".



وقال: "تناولت الجلسة حزمة من الملفات الحيوية الأخرى، أبرزها، الموقوفون والمفقودون، استفسارات حول مدى تقدم العمل بهذا الملف الإنساني وإمكانية إبرام اتفاقيات تسهم في تسريعه. مستجدات مكافحة التهريب وضبط الحدود ومصير ترسيمها، وآفاق التبادل التجاري والاتفاقيات المشتركة التي قد تحال تباعا إلى مجلس النواب، في وقت تواصل فيه اللجان المعنية دراسة ومناقشة تفاصيلها بين الجانبين اللبناني والسوري".