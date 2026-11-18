الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
قبلان لعون: الحلّ بباب الرئيس بري ورفض تسليم السلاح الذي حرّر لبنان
أخبار لبنان
2026-11-18 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
قبلان لعون: الحلّ بباب الرئيس بري ورفض تسليم السلاح الذي حرّر لبنان
أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا، توجه فيه إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، وجاء فيه:
"الدول لا تقوم إلا بأمنها القومي، ولبنان بسبب مواقف السلطة التنفيذية بلا أمن قومي، وحسابات السلطة بهذا المجال معيبة وخطيرة وضد بلدها ومصالح أمنها وسيادتها، والمقاومة بهذا المجال كانت البديل الوطني والاستراتيجي عن الدولة التي لا تريد الدفاع عن بلدها وشعبها وقضايا سيادتها، وقصة تسليم السلاح الذي حرّر لبنان وما زال يدافع عنه ليس أكثر من إعلان شركة مفلسة وطنياً، ونتعامل معه على أنه مزحة غضب غير مبرر، لأن القضية هنا قضية أمن قومي ولن نقبل لأي أحد أن يلعب بقضايا الأمن القومي التي تخصّ بلدنا وشعبنا، سيما أن إسرائيل كيان إرهابي توسعي منذ نشأته الدموية.
وما تقوم به إسرائيل بالمنطقة الجنوبية المحتلة أشبه بإبادة نووية وتحت نظر السلطة التنفيذية التي أعطت الجيش الصهيوني صفة الوصي الأمني على أرضنا وشعبنا وجيشنا عبر إتفاق الإطار الكارثي، لذلك لن ننتظر من السلطة التنفيذية شراء أكفان لأهل الجنوب أو تأمين جواز سفر للمنفى القهري داخل هذا البلد الذي يتمّ نحره بمواقف سياسية مهووسة بالإنبطاح والفشل والإستسلام.
ويا فخامة الرئيس، القضية قضية أرض وعرض ووطن وسيادة وكيان سياسي وشعب وقرى وبلدات يتمّ اقتلاعها من الجذور من دون أي دور للدولة فيما خص الدفاع عن الجنوب وأهله فضلاً عن الضاحية والبقاع، ولن نقبل بدفن الجنوب وأهل الجنوب بسبب موقف سياسي يكشف الجنوب ولبنان أمام أخطر كيان صهيوني إرهابي، ولا شيء أوجب على السلطة من تأمين شروط القدرة الوطنية السيادية إلا أنها منذ تاريخها الأول تلعب دور المتفرج على كافة أنواع العدوان الذي يطال لبنان وسيادته حتى لو وصل الجيش الصهيوني للعاصمة بيروت، وتاريخياً حين اجتاح الجيش الصهيوني لبنان ووصل للعاصمة بيروت قدمت السلطة التنفيذية الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها للإحتلال الصهيوني، ومن حرّر لبنان واسترد الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها ودمر ترسانة الإحتلال الصهيوني المقاومة فقط، واليوم السلاح الذي حرّر لبنان من قبل ما زال يقف بوجه أكبر ترسانة صهيونية أطلسية شاركت واشنطن حرب الشرق الأوسط ومنعتها من تحقيق أي إنجاز استراتيجي رغم ترسانتها ومجموعتها الدولية.
اللحظة للإحتفال بأكبر قوة شعبية وطنية كسرت مشروع إسرائيل الكبرى وليس للإنتقام منها، والخطأ في هذا المجال يحرق لبنان، والمطلوب وطنياً تأمين قوة لبنان وتضامنه وليس تمزيقه وتفريقه وإشعال نار الفتنة فيه، ويجب أن نتذكر أنّ ما يجري في الشرق الأوسط أكبر من أن يحمله الداخل اللبناني، والحل بباب الرئيس نبيه بري الذي شكّل ويشكل نموذج الرئيس المقاوم الذي لا يساوم بقضايا الأمن الوطني وما يلزم لسيادة لبنان".
أخبار لبنان
لعون:
الحلّ
الرئيس
تسليم
السلاح
لبنان
التالي
"أمل" و"حزب الله": الوحدة الوطنية خط الدفاع الأول عن لبنان ولا سيادة مع الاحتلال ولا نهوض بلا إعادة إعمار
لجنة الشؤون الخارجية تناقش مستجدات العلاقات اللبنانية السورية... علامة: الأجواء توحي بوجود تقدم في أكثر من ملف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-25
فضل الله: لم نقفل الأبواب بوجه الحل السياسي ولكن نرفض الخضوع والاستسلام
أخبار لبنان
2026-09-25
فضل الله: لم نقفل الأبواب بوجه الحل السياسي ولكن نرفض الخضوع والاستسلام
0
آخر الأخبار
2026-10-04
النائب رازي الحاج للـLBCI: أساس المشكلة هو حزب الله الذي يعيش حالة انكار وعلى الحكومة أن تعي أنه يقول لها علنا أرفض تسليم السلاح والاجراءات الحكومية يجي أن تنفذ
آخر الأخبار
2026-10-04
النائب رازي الحاج للـLBCI: أساس المشكلة هو حزب الله الذي يعيش حالة انكار وعلى الحكومة أن تعي أنه يقول لها علنا أرفض تسليم السلاح والاجراءات الحكومية يجي أن تنفذ
0
أخبار لبنان
2026-11-16
عز الدين: تحقيق الوفاق الوطني وعدم الاستقواء بالخارج الحل الذي يوصلنا إلى حماية لبنان والحفاظ عليه
أخبار لبنان
2026-11-16
عز الدين: تحقيق الوفاق الوطني وعدم الاستقواء بالخارج الحل الذي يوصلنا إلى حماية لبنان والحفاظ عليه
0
آخر الأخبار
2026-10-20
الخارجية القطرية: الحل السلمي على طاولة التفاوض هو الحل الوحيد الذي يحفظ أمن واستقرار المنطقة
آخر الأخبار
2026-10-20
الخارجية القطرية: الحل السلمي على طاولة التفاوض هو الحل الوحيد الذي يحفظ أمن واستقرار المنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:06
صور تحيي عيد الاستقلال برفع العلم اللبناني بمشاركة الجيش وطلاب المدارس والفاعليات المحلية
تقارير نشرة الاخبار
08:06
صور تحيي عيد الاستقلال برفع العلم اللبناني بمشاركة الجيش وطلاب المدارس والفاعليات المحلية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
وزير الصناعة من الضاحية الجنوبية: الصناعة الوطنية «قطاع مقاوم وسيادي» ويجب حمايتها من التهريب والإغراق بالبضائع المستوردة
تقارير نشرة الاخبار
07:57
وزير الصناعة من الضاحية الجنوبية: الصناعة الوطنية «قطاع مقاوم وسيادي» ويجب حمايتها من التهريب والإغراق بالبضائع المستوردة
0
أخبار لبنان
07:45
مخزومي: نقف إلى جانب البحرين ونؤكد حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها
أخبار لبنان
07:45
مخزومي: نقف إلى جانب البحرين ونؤكد حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها
0
أخبار لبنان
07:43
عون اطلع من سلام على نتائج زيارته لقطر والتقى الرياشي موفدا من جعجع
أخبار لبنان
07:43
عون اطلع من سلام على نتائج زيارته لقطر والتقى الرياشي موفدا من جعجع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-20
نتنياهو: مقاتلونا قضوا على مسلح حاول تنفيذ هجوم في شمال الضفة
آخر الأخبار
2026-09-20
نتنياهو: مقاتلونا قضوا على مسلح حاول تنفيذ هجوم في شمال الضفة
0
منوعات
2026-03-03
تنبيهات الطوارئ وإشعارات الأخبار تضعنا في حالة تأهّب دائم… إليك ما يمكنك فعله للتعامل معها
منوعات
2026-03-03
تنبيهات الطوارئ وإشعارات الأخبار تضعنا في حالة تأهّب دائم… إليك ما يمكنك فعله للتعامل معها
0
أخبار دولية
2026-03-28
الكنائس الكاثوليكية في الإمارات احتفلت بأحد الشعانين... المطران مارتينيلي: الشرق الأوسط يعيش صراعا معقدا وغير مسبوق
أخبار دولية
2026-03-28
الكنائس الكاثوليكية في الإمارات احتفلت بأحد الشعانين... المطران مارتينيلي: الشرق الأوسط يعيش صراعا معقدا وغير مسبوق
0
رياضة
2026-10-23
إنفانتينو يقترب من ولاية جديدة… دعم آسيوي يقلب موازين انتخابات الفيفا
رياضة
2026-10-23
إنفانتينو يقترب من ولاية جديدة… دعم آسيوي يقلب موازين انتخابات الفيفا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:14
بوتين وشي جينبينغ يؤكدان متانة العلاقات الصينية الروسية ويدعوان إلى تعزيز التعاون والحوار العالمي
أخبار دولية
08:14
بوتين وشي جينبينغ يؤكدان متانة العلاقات الصينية الروسية ويدعوان إلى تعزيز التعاون والحوار العالمي
0
أخبار دولية
08:06
أزمة جرف النصر العراقية تتصاعد مع رفض كتائب حزب الله الانسحاب والداخلية تشدّد: لا أحد فوق القانون
أخبار دولية
08:06
أزمة جرف النصر العراقية تتصاعد مع رفض كتائب حزب الله الانسحاب والداخلية تشدّد: لا أحد فوق القانون
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
لجنة الشؤون الخارجية تبحث مع طارق متري ملف العلاقات اللبنانية السورية والنازحين وترسيم الحدود
تقارير نشرة الاخبار
08:00
لجنة الشؤون الخارجية تبحث مع طارق متري ملف العلاقات اللبنانية السورية والنازحين وترسيم الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
07:59
عودة نحو مئة لاجئ سوري إلى بلادهم عبر معبر العبودية في أول دفعة طوعية منذ إعادة افتتاحه
تقارير نشرة الاخبار
07:59
عودة نحو مئة لاجئ سوري إلى بلادهم عبر معبر العبودية في أول دفعة طوعية منذ إعادة افتتاحه
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
وزير الصناعة من الضاحية الجنوبية: الصناعة الوطنية «قطاع مقاوم وسيادي» ويجب حمايتها من التهريب والإغراق بالبضائع المستوردة
تقارير نشرة الاخبار
07:57
وزير الصناعة من الضاحية الجنوبية: الصناعة الوطنية «قطاع مقاوم وسيادي» ويجب حمايتها من التهريب والإغراق بالبضائع المستوردة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما هي معطيات المدرب الوطني أحمد فران عشية مغادرة منتخب الارز الى الاردن
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما هي معطيات المدرب الوطني أحمد فران عشية مغادرة منتخب الارز الى الاردن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
Berytech تجمع روّاد الأعمال والمستثمرين… أفكار تبحث عن فرصة وشراكات تتحوّل إلى استثمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:38
Berytech تجمع روّاد الأعمال والمستثمرين… أفكار تبحث عن فرصة وشراكات تتحوّل إلى استثمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ترامب يحذّر من تهديد إيراني بـ"قنبلة قذرة"… وتصعيد عسكري متبادل بين واشنطن وطهران في الخليج
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ترامب يحذّر من تهديد إيراني بـ"قنبلة قذرة"… وتصعيد عسكري متبادل بين واشنطن وطهران في الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إضراب المصارف الأربعاء… رفضاً للمطالبات الضريبية
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إضراب المصارف الأربعاء… رفضاً للمطالبات الضريبية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
08:26
من زجاج انفجار المرفأ إلى رمز للأمل… "حياة من دمار" ترافق لبنان في ملكة جمال الكون (صورة)
موضة وجمال
08:26
من زجاج انفجار المرفأ إلى رمز للأمل… "حياة من دمار" ترافق لبنان في ملكة جمال الكون (صورة)
2
اقتصاد
00:45
انخفاض أسعار الذهب
اقتصاد
00:45
انخفاض أسعار الذهب
3
أخبار لبنان
15:41
الجميل: اعقد جلسات دورية مع جعجع ولا قدرة لدى حزب الله للتفاوض مع الحكومة
أخبار لبنان
15:41
الجميل: اعقد جلسات دورية مع جعجع ولا قدرة لدى حزب الله للتفاوض مع الحكومة
4
أخبار لبنان
06:52
قبلان لعون: الحلّ بباب الرئيس بري ورفض تسليم السلاح الذي حرّر لبنان
أخبار لبنان
06:52
قبلان لعون: الحلّ بباب الرئيس بري ورفض تسليم السلاح الذي حرّر لبنان
5
أخبار لبنان
03:14
إسرائيل تعلن تدمير مسار تحت الأرض لحزب الله في منطقة جبل الروس جنوب لبنان
أخبار لبنان
03:14
إسرائيل تعلن تدمير مسار تحت الأرض لحزب الله في منطقة جبل الروس جنوب لبنان
6
خبر عاجل
14:45
الجميل لـ #جدل : إذا تمت التسوية بين إيران وأميركا فستتفق الأطراف المفاوضة على حساب لبنان كإبقاء إسرائيل في الجنوب والسماح لإيران بترك نفوذها المتمثلة بالحزب
خبر عاجل
14:45
الجميل لـ #جدل : إذا تمت التسوية بين إيران وأميركا فستتفق الأطراف المفاوضة على حساب لبنان كإبقاء إسرائيل في الجنوب والسماح لإيران بترك نفوذها المتمثلة بالحزب
7
اسرار
00:43
أسرار الصحف 18-11-2026
اسرار
00:43
أسرار الصحف 18-11-2026
8
خبر عاجل
14:38
الجميل لـ #جدل : في ملف اغتيال الجميل نأمل بالنظام السوريّ الجديد ونعمل مع وزير العدل اللبنانيّ للتوصّل إلى معلومات موجودة في سوريا أو ضباط يملكون هذه المعلومات
خبر عاجل
14:38
الجميل لـ #جدل : في ملف اغتيال الجميل نأمل بالنظام السوريّ الجديد ونعمل مع وزير العدل اللبنانيّ للتوصّل إلى معلومات موجودة في سوريا أو ضباط يملكون هذه المعلومات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More