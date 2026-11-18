مخزومي: نقف إلى جانب البحرين ونؤكد حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها

كتب رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "اكس": "ندين بأشدّ العبارات الهجمات الإيرانية المتكرّرة على مملكة البحرين الشقيقة. هذه الهجمات اعتداءٌ صارخ على سيادة المملكة وتهديدٌ مباشر لأمن شعبها، ونحمّل إيران مسؤولية هذا التصعيد وما يترتّب عليه من مخاطر على أمن الخليج واستقراره".



وأضاف: "نقف إلى جانب البحرين، قيادةً وشعبًا، ونؤكّد حقّها الكامل في حماية مواطنيها والدفاع عن أراضيها. ونطالب إيران بوقف هذه الاعتداءات فورًا واحترام سيادة المملكة والتزاماتها بموجب القانون الدولي".