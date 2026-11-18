ندين بأشدّ العبارات الهجمات الإيرانية المتكرّرة على مملكة البحرين الشقيقة. هذه الهجمات اعتداءٌ صارخ على سيادة المملكة وتهديدٌ مباشر لأمن شعبها، ونحمّل إيران مسؤولية هذا التصعيد وما يترتّب عليه من مخاطر على أمن الخليج واستقراره.
نقف إلى جانب البحرين، قيادةً وشعبًا، ونؤكّد حقّها الكامل في حماية مواطنيها والدفاع عن أراضيها. ونطالب إيران بوقف هذه الاعتداءات فورًا واحترام سيادة المملكة والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
@bahdiplomatic— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) November 18, 2026
ندين بأشدّ العبارات الهجمات الإيرانية المتكرّرة على مملكة البحرين الشقيقة. هذه الهجمات اعتداءٌ صارخ على سيادة المملكة وتهديدٌ مباشر لأمن شعبها، ونحمّل إيران مسؤولية هذا التصعيد وما يترتّب عليه من مخاطر على أمن الخليج واستقراره.
نقف إلى جانب البحرين، قيادةً وشعبًا، ونؤكّد حقّها الكامل في حماية مواطنيها والدفاع عن أراضيها. ونطالب إيران بوقف هذه الاعتداءات فورًا واحترام سيادة المملكة والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
@bahdiplomatic