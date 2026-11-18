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عون اطلع من سلام على نتائج زيارته لقطر والتقى الرياشي موفدا من جعجع
أخبار لبنان
2026-11-18 | 07:43
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عون اطلع من سلام على نتائج زيارته لقطر والتقى الرياشي موفدا من جعجع
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الذي اوضح بعد اللقاء، انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته لقطر "والتقدم المحرز في ملف الكهرباء، وكانت مناسبة لتقويم الوضع الإقليمي في المنطقة وضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم جره إلى اي مغامرات جديدة. فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك".
الرياشي
وعرض الرئيس عون مع النائب ملحم الرياشي موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للأوضاع العامة في البلاد ومواضيع الساعة.
البعريني ورستم
نيابيا، استقبل الرئيس عون النائبين وليد البعريني وأحمد رستم، وعرض معهما لعدد من الملفات الداخلية وشؤون منطقة عكار.
وبعد اللقاء، قال النائب البعريني في تصريح: "تشرفت اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية برفقة زميلي النائب أحمد رستم، وبحثنا معه في ملفات عدة. وهنأناه بداية على المضمون المهم للمقابلة التلفزيونية التي اجراها امس، خصوصا تركيزه على ان لا وجود لسلاح غير سلاح الدولة، وهذا امر يحتاجه اللبنانيون لأنه لا انقاذ للبلد الا بتوحيد السلاح. كما تطرقنا الى العلاقة مع سوريا، التي هي حاجة للبلدين، على ان يتم التعاطي فيها من دولة لدولة، بعيدا عن تدخلات الأحزاب والأشخاص. وبذلك يكون التعاطي إيجابيا ونحن نعول عليه. ولفتنا في سياق اللقاء، الى كلام المرجع الديني السيد علي السيستاني الذي اكد فيه ان أي انزلاق الى الحرب هو امر خاطئ جدا، وهو كلام يأتي من قلب الطائفة الشيعية الكريمة ومن اهم رجالاتها، وقد شدد على ان لا حرب يمكن ان تنقذ لبنان وتعيد الأراضي المحتلة. هذه الأراضي لا ينقذها الا وحدة الصف اللبناني، والتعاطي الإيجابي ووحدة السلاح في يد الدولة".
واضاف: "ثم عرضنا لفخامته عددا من مطالب منطقة عكار، وضرورة تأمين تمويل لصيانة الطرقات فيها، وتمنينا عليه وضع هذا الملف على جدول الاعمال. وتطرقنا كذلك الى موضوع وجود موظفين غب الطلب، كما هو الحال في مصلحة مياه الشمال، وهو توظيف لا يخضع للتثبيت ولا عدالة فيه، لأن معاشات هؤلاء زهيدة. وشددنا أخيرا على ضرورة إزالة الغبن في موضوع التعيينات عن أي طائفة كان، وقد ابدى فخامة الرئيس اهتمامه بذلك وجديته في التعاطي معه".
انطوان حبيب
كما استقبل الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، واطلع منه على نشاطات مصرف الإسكان وخططه الجديدة.
وبعد اللقاء، قال حبيب في تصريح: "تشرفت اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث أطلعت فخامته على نشاط مصرف الإسكان والإنجازات التي حققها خلال المرحلة الماضية، لا سيما على صعيد إعادة تفعيل القروض السكنية، إذ تمكن المصرف حتى اليوم من منح قروض سكنية بقيمة إجمالية تقارب المئة مليون دولار أميركي استفادت منها نحو ألف وخمسمئة عائلة لبنانية، بما ساهم في تمكينها من تحقيق حلم امتلاك مسكن لائق لها".
واضاف: "كما أطلعت فخامته على المنتج السكني الجديد الذي أطلقه مصرف الإسكان في التاسع من تشرين الثاني الجاري، والمخصص لتمويل شراء وتركيب البيوت الجاهزة Prefabricated Houses، من خلال قروض تتراوح قيمتها بين 20 الف دولار و 100 ألف دولار أميركي، وبفترة سداد تصل إلى 20 سنة. وتكمن أهمية هذا المنتج الجديد في أنه يتيح للبنانيين، لا سيما الشباب والعائلات، إمكانية إقامة منازل جاهزة على أراضيهم في مختلف المناطق اللبنانية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة اشهر، بدلا من سنوات يستغرقها البناء التقليدي، ما يوفر حلا سكنيا سريعا وعمليا. وقد لمسنا إقبالا كبيرا على هذا المنتج، لما يوفره من فرص جديدة لتأمين المسكن اللائق وتثبيت اللبنانيين في أرضهم".
وتابع: "كما وضعت فخامته في أجواء التعاون القائم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي حول إلى مصرف الإسكان حتى تاريخه نحو 115 مليون دولار أميركي من أصل 165 مليون دولار، خصصت لدعم برنامج القروض السكنية. وأطلعت فخامته أيضا على الاتصالات والمباحثات التي نجريها مع عدد من الصناديق العربية الشقيقة، بهدف استقطاب تمويلات إضافية تتيح لنا مواصلة رسالتنا وتوسيع دائرة المستفيدين من القروض السكنية، ولا سيما الشباب اللبناني والأسر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط".
واردف: "وقد أكدت لفخامته أن قضية السكن ليست مجرد قضية تمويل أو قروض، بل هي قضية وطنية واجتماعية بامتياز، لأن تأمين المسكن اللائق للشباب اللبناني يشكل إحدى الركائز الأساسية للحد من الهجرة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتثبيت اللبنانيين في أرضهم. ونحن في مصرف الإسكان سنواصل العمل بكل إمكانياتنا، وبالتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية، لتحقيق رسالتنا التي نؤمن بها: مسكن لكل إنسان من كل لبنان "وين ما كان، وبأي زمان". وهدفنا أن يبقى لكل شاب لبناني ولكل عائلة لبنانية أمل في امتلاك منزل، في كل قرية ومدينة من وطننا الحبيب لبنان. وقد لقيت من فخامة الرئيس كل الدعم انطلاقا من اهتمامه بالشأن الاجتماعي وبضرورة ايلاء حاجات المواطنين العناية اللازمة".
وسئل: هل من مفاوضات جدية مع الصناديق العربية لتأمين تمويل إضافي للقروض السكنية؟
وأجاب: "منذ تولينا مهامنا في مصرف الإسكان، نتواصل مع جميع الصناديق العربية والأوروبية، وكنت منذ أسبوعين في الكويت وفي أبو ظبي وقطر، ونحن على تواصل مهم جدا معهم بدعم من فخامة الرئيس، الذي زار هذه البلدان وقدم لنا الدعم اللازم".
وسئل: ما هي شروط هذه الصناديق؟
وأجاب: "لا شروط لديهم لمصرف الإسكان".
وسئل: هل هناك مبالغ معينة تتوقعونها.
وأجاب: "افضل ان تعلن الجهات المانحة بنفسها عن هذا الموضوع".
أبو ناضر
وفي قصر بعبدا، رئيس جمعية "النورج" الدكتور فؤاد أبو ناضر الذي اطلع رئيس الجمهورية على نشاطات الجمعية، لا سيما في القرى الجنوبية، لدعم صمود أهلها في ارضهم.
تهنئة ملك المغرب بالاستقلال
وعلى صعيد آخر، أبرق الرئيس عون الى الملك المغربي محمد السادس، مهنئا بعيد الاستقلال الذي تحتفل فيه بلاده، ومما جاء في التهنئة: "إن عيد الاستقلال يمثل محطة مضيئة في تاريخ المغرب، تجسد نضال شعبه وتمسكه بحريته وسيادته وكرامته الوطنية، وتؤكد أهمية الوحدة الوطنية في بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
وإنني إذ أؤكد حرصي على توطيد العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة المغربية، أتطلع إلى تعزيز تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين".
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