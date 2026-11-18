الرئيس عون نوه بالقاضي سامي صادر لكشفه شبكات تهريب المخدرات

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر وعرض معه عمل النيابة العامة في جبل لبنان لاسيما في التحقيقات الجارية في مكافحة جرائم المخدرات.



وفي هذا السياق، نوه الرئيس عون بالعمل الذي يقوم به القاضي صادر في متابعة الملفات القضائية لاسيما منها ما يتصل بكشف شبكات تهريب المخدرات وامتداداتها داخل لبنان وخارجه.