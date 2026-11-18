في إطار جولة على المؤسّسات الإعلاميّة، زار وفد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين لدى لبنان، ضمّ سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفير دولة الكويت محمد سلطان الشرجي، وسفير سلطنة عُمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، اليوم الأربعاء، مقرّ قناة المؤسّسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال (LBCI) في منطقة أدما، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بيار الضاهر.وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل والتعاون الإعلامي، كما تحمل رسالة تضامن عربي مع لبنان، وتعكس حرص دول مجلس التعاون الخليجي على استقراره، وتؤكد الوقوف إلى جانبه ودعم شعبه ومؤسساته.كما جال السفراء في استديوهات المحطّة، واطّلعوا على أحدث مشاريعها وإنتاجاتها، قبل أن يختتموا زيارتهم بمأدبة غداء أقامها على شرفهم رئيس مجلس الإدارة بيار الضاهر.