جنبلاط عرض مع وزير الصحة واقع المستشفيات الحكومية والأوضاع الصحية في الجنوب

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، بحضور نورا جنبلاط والمدير العام للوزارة وئام أبو حمدان.



وخلال اللقاء، تم البحث في عمل الوزارة، ولا سيما واقع المستشفيات الحكومية والأوضاع الصحية في الجنوب، في ظل الاحتلال الإسرائيلي والدمار الذي طال القطاع الصحي.