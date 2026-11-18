وزراء الزراعة في سوريا والأردن والعراق في بيروت... هاني: محطة لتعزيز التكامل الزراعي بين الدول الـ4

وصل إلى لبنان، اليوم، وزراء الزراعة في الجمهورية العربية السورية باسل السويدان، والمملكة الأردنية الهاشمية صائب خريسات، وجمهورية العراق عبد الرحيم الشمري، على رأس وفود رسمية، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي تستضيفه بيروت بدعوة من وزير الزراعة نزار هاني، وذلك في إطار "الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة اللبنانية لتعزيز التعاون العربي والإقليمي، وتطوير الشراكات الاستراتيجية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي"، حسب بيان صدر.



ورحّب الوزير هاني بنظرائه العرب والوفود المرافقة، مؤكدًا "أهمية هذه المحطة في تعزيز التكامل الزراعي بين الدول الأربع، والانتقال بالتعاون المشترك إلى مرحلة أكثر فاعلية، تقوم على توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التبادل التجاري الزراعي، بما يخدم مصالح المزارعين والمنتجين ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام".



ويتضمّن برنامج الزيارة، التي تستمر من 18 إلى 20 تشرين الثاني الحالي، لقاءً مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وآخر مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إضافة إلى الاجتماع الوزاري الرباعي الذي يُعقد في فندق "فينيسيا" في بيروت، بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، و"المنظمة العربية للتنمية الزراعية"، و"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".



ويهدف الاجتماع إلى "بحث الآليات التنفيذية لتفعيل مذكرة التفاهم الرباعية للتعاون في المجال الزراعي، ووضع إطار لخطة عمل مشتركة، وتحديد أولويات التعاون وآليات التنسيق والمتابعة، بما يتيح تحويل التفاهمات المشتركة إلى برامج ومشاريع تنفيذية ذات أثر ملموس في الدول الأربع".



كما يشارك الوزراء في الافتتاح الرسمي لمعرض "Agri-Lebanon 2026"، وفي جلسة حوار وزارية تسلّط الضوء على آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والتحديات المشتركة التي تواجه القطاع".



وتشكّل استضافة لبنان لهذا اللقاء الوزاري "محطة استراتيجية لتعزيز حضوره على خارطة التعاون الزراعي العربي، وترسيخ دوره شريكًا فاعلًا في بناء منظومة إقليمية أكثر تكاملًا وقدرةً على مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيّر المناخي واستدامة الموارد الطبيعية".