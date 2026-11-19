استقبل الرئيس جوزاف عون وزير الزراعة نزار هاني، على رأس وفد ضمّ وزراء الزراعة في سوريا والأردن والعراق، وممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأكّد أنّ الزراعة قطاع إنتاجي أساسي في لبنان، معلنًا استراتيجية وطنية عشرية للزراعة للفترة ٢٠٢٦–٢٠٣٥، وخطة للاستثمار الزراعيّ.

كما أكّد دعم عمل اللجنة الفنية المشتركة، وتسمية نقطة اتصال في كلّ بلد، وتسهيل انسياب المنتجات الزراعية بين الدول الأربع.

وأوضح وزير الزراعة، بعد اللقاء، أنّهم سبل تفعيل الاتفاقية الزراعية الرباعية الموقّعة عام ٢٠٢٣، ووضعوا خطة عمل تعزّز التعاون بين الدول الأربع.

كما أوضح أنّ البحث تناول تبادل الخبرات والأبحاث الزراعية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأربع.

وشدّدوا على أهمية تبسيط الإجراءات والفحوصات على المعابر الحدودية لتسريع عبور المنتجات الزراعية، ولا سيّما السريعة التلف.

وقال: “أكّدنا أهمية دور منظمة الفاو في دعم التعاون، وأعربنا عن أملنا في أن تشكّل الاتفاقية نموذجًا للتكامل بين دول المشرق العربي يمتدّ إلى قطاعات أخرى”.