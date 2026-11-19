تمنّى رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، لو تم تسليم عدد من الآليات العسكرية التابعة للكتيبة الماليزية العاملة ضمن قوات اليونيفيل إلى الجيش اللبناني، بدلاً من إتلافها وتحويلها إلى خردة، تمهيداً لمغادرة الكتيبة جنوب لبنان.

وأشار البستاني، في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى أن هذه الآليات كان من الممكن أن تشكّل إضافة مهمة إلى إمكانات الجيش اللبناني، ولا سيما على المستوى اللوجستي، في ظل التحديات والمسؤوليات المتزايدة الملقاة على عاتقه، وحاجته المستمرة إلى تعزيز قدراته وتطوير تجهيزاته بما يمكّنه من القيام بمهامه الوطنية.

واعتبر أن الاستفادة من هذه المعدات وتسليمها إلى المؤسسة العسكرية اللبنانية كان من الأجدى من إتلافها، خصوصاً في هذه المرحلة التي يحتاج فيها الجيش إلى كل أشكال الدعم والمساندة، مؤكداً أهمية حسن توظيف الإمكانات المتاحة بما يخدم مصلحة لبنان ويعزز قدرات مؤسساته العسكرية والأمنية.