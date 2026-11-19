جعجع دعا إلى استدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله" واستكمال التحقيق في قضية المجموعة المسلحة الموقوفة بين بشري والكورة والبترون

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية "سمير جعجع بيان، وجاء فيه: "ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العناصر الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم أخيرا في منطقة نائية بين بشري والكورة والبترون، بتهمة تأليف مجموعة مسلّحة، وتجنيد عناصر، وتجهيزهم، ومدّهم بالسلاح، وهي جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي.

وبعد هذا الادعاء الواضح والصريح، لا تستطيع السلطة الاستمرار في سياسة التساهل وغضّ النظر، إذ إن العناصر الخمسة اعترفوا بانتمائهم إلى "حزب الله"، كما أن مسؤولين في "حزب الله" أكدوا انتماءهم إلى الحزب وطالبوا بالإفراج عنهم. وبالتالي، أصبح من المؤكد أن المجموعة المسلحة التي تحدث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة، بل هي فعلياً الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله". فالعناصر الخمسة الذين تم القبض عليهم لم يشكّلوا بمفردهم مجموعة مسلّحة، وإنما هم جزء صغير جداً من مجموعة مسلّحة أكبر، هي الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله".



وشدد على أن "السلطة مدعوة إلى أخذ هذه المعطيات كلها في الاعتبار، والتصرف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله"، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر".