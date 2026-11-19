نفى مصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم”، كل ما تُروّجه وسائل اعلام قريبة من حزب الله عن الوضع الامني في طرابلس ودور شادي المولوي.

وشدد المصدر على ان اكثر ما يثبت الاستقرار الامني في "عاصمة الشمال" هو الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في 24 تشرين الاول الفائت، ثم زيارة نجل الرئيس التركي بلال اردوغان، وقبلهما زار المدينة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في تموز الفائت حيث لقي استقبالا حاشدًا”.

وردا على سؤال، حول زج اسم المولوي ضمن سياق الشائعات، يقول المصدر الطرابلسي: “على الرغم من ان المولوي لم يزر المدينة منذ فترة طويلة، وهو موجود في سوريا، الا انه انطلاقا من عمله ضمن الإدارة السورية برئاسة الشرع يقوم بدور الوسيط، حيث يتواصل مع شخصيات وجهات لبنانية لتسهيل وترتيب ملفات ذات اهتمام مشترك بين لبنان وسوريا”.