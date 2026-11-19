قائد الجيش يتفقّد فوج التدخل الخامس في كفردونين-بنت جبيل: لقد أثبتّم بعزيمتكم وإيمانكم أنّ الجيش يبقى عصيًّا على الانكسار مهما كانت الضغوط

تفقَّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين - بنت جبيل، حيث اطّلع على الوضع العملاني، واستمع إلى إيجاز حول المهمات المنفَّذة والصعوبات في قطاع مسؤولية الفوج، وسط استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.



وخلال الزيارة، التقى العماد هيكل الضباط والعسكريين، وهنأهم بعيد الاستقلال، مثمّنًا جهودهم الجبارة المبذولة لأداء الواجب، ومعتبرًا أن الاستقلال يكتمل ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتولّي الجيش توفير الأمن والاستقرار لكل مواطن.



وتوجه إليهم بالقول: "أنتم تبذلون أقصى طاقتكم وتعملون بروحية المؤسسة التي تأبى أن تترك شعبها. كلي ثقة وإيمان في أنكم على قدر المسؤوليات الموكلة إليكم".



وأضاف: "لقد أثبتّم بعزيمتكم وإيمانكم أنّ الجيش يبقى اليوم، كما في جميع المراحل السابقة، عصيًّا على الانكسار مهما كانت الضغوط. لن نتراجع، بل سنزداد قوة، وسننجح في أداء واجبنا".



كما أكد أنّ المؤسسة العسكرية تحظى بثقة اللبنانيين، وتمثل الأمان والطمأنينة بالنسبة إليهم.



كذلك، زار مدرسة برج قلاويه الرسمية حيث استقبله التلامذة بالنشيد الوطني اللبناني، وهنّأهم بعيد الاستقلال، مشيدًا بشجاعتهم وصمودهم وإصرارهم على التعلُّم والنجاح رغم الصعوبات، ثمّ غرس شجرة زيتون في باحة المدرسة.