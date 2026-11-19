عيسى زار غرفة زحلة وبلديتها ومؤسسة الكهرباء في المدينة: الدعم الأميركي تحول من تقديم الهبات الى تشجيع الاستثمار

زار سفير الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ميشال عيسى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، في إطار جولة في مدينة زحلة. وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة الغرفة منير التيني والأعضاء في مجلس الإدارة: أمين المال محمد بكري، سعيد اللقيس، طوني طعمه، إبراهيم ترشيشي، طوني صليبا وفؤاد صدقة، الى رؤساء الدوائر في الغرفة، ومديرها العام يوسف جحا.



ورافق السفير الأميركي في زيارته رئيس دائرة التجارة نعمان طيّار، مسؤولة الشؤون السياسية كاتارين بيرمان، إختصاصيتا الشؤون السياسية جيسي سافو وآني اكماجي واختصاصي إدارة المشاريع جول كرم.



استهل اللقاء بكلمة للتيني رحّب فيها بالسفير عيسى، مقدرا "الاهتمام الذي يوليه للمؤسسات والمجتمعات المحلية في لبنان"، وخاطبه قائلا: "ان معرفتكم ببلدنا وحرصكم على الإصغاء يسهمان في تعزيز فهم واشنطن للبنان وأولوياته. وإن خدمتكم للولايات المتحدة وتمسّككم بجذوركم اللبنانية يشكّلان مصدر قوة للعلاقات بين بلدينا".



وأطلع التيني السفير الاميركي على النشاطات التي تنفذها الغرفة ورؤيتها الاقتصادية للبقاع، مقترحا "التعاون مع السفارة لترتيب لقاءات تجمع شركات أميركية مهتمة بالمؤسسات المحلية والجهات المطورة للمشاريع".



من جهته، وجه عيسى "رسالة أمل لا ينقطع بلبنان"، مشددا على أن "يدا واحدة لا تصفق"، وقال: "لكم الحق بأن تكونوا فخورين بأنكم من زحلة لان نموذج زحلة اصبح نموذجا يحتذى به".



وأكد أن "النجاح يحتاج لعمل مستمر، لأنه مسؤولية"، مثنيا على "وضوح التوجه لدى غرفة زحلة والبقاع"، معتبرا أن "الرؤية مهمة وكذلك المثابرة والقدرة على التكيّف، لا سيما في ظل واقع محلي صعب".



وأشار الى أن "الدعم الأميركي اتخذ شكلا مختلفا، متحوّلا من تقديم الهبات الى تشجيع الاستثمار"، وقال: "اللبناني لا يحتاج الى اكثر من فتح الطريق له، ونحن مستعدون لفتح هذه الطرقات".



ثم عرض نائب المدير العام للغرفة سعيد جدعون للمشاريع المشتركة التي جرى تنفيذها ما بين الغرفة والولايات المتحدة الأميركية.



درع وجولة



وبعد أن قدم التيني درع الغرفة الى السفير الاميركي، اختتمت الزيارة بجولة في مختبرات الغرفة، التي أسهم التمويل الاميركي دورا في تحديثها وتطويرها. واستمع عيسى الى شرح من مديرة المختبر عايدة فرح حول الخدمات التي يقدمها.



"كهرباء زحلة"



وكان السفير عيسى، زار معمل إنتاج كهرباء زحلة، حيث اجتمع برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسعد نكد والمهندسين ناجي جريصاتي ونقولا سابا، واطّلع على تفاصيل الإنتاج وآليات التشغيل والتوزيع التي تتيح تأمين الكهرباء 24/24.



وتخلّلت الزيارة جولة في مختلف أقسام المعمل، إضافة إلى محطة الطاقة الشمسية التابعة للشركة، حيث استمع السفير عيسى إلى شرح حول تقنيات الإنتاج والطاقة المتجددة وإمكانات تطويرها.



وأبدى عيسى "إعجابه بالتجربة"، معتبراً أنها "نموذج كهربائي متميّز ينبغي تعميمه على باقي لبنان".



وفي معرض حديثه عن واقع الكهرباء في زحلة، أشار إلى أن "انتظام التغذية على مدار الساعة يجعل الزائر يشعر "كأنو زحلة ما خصها بلبنان".



من جهته، شكر نكد السفير عيسى على زيارته واهتمامه، مؤكداً أن "استمرار تجربة كهرباء زحلة يستند إلى ثقة الأهالي وارتياحهم وتعاونهم في الحفاظ على الشركة ونموذجها" مشددا على "تطلّع الشركة إلى تعزيز التعاون مستقبلاً مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة".



بلدية زحلة



كما زار السفير الاميركي رئيس بلدية زحلة – معلّقة وتعنايل المهندس سليم غزالة، بحضور النائب جورج عقيص وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وكان عرض لأولويات البلدية وسبل تطوير الخدمات وتعزيز التعاون.



وأبدى عيسى تقديره لمدينة زحلة، مشيدا بتاريخها وبأهلها وبالدور الذي تؤديه في منطقة البقاع.



وعرض غزالة لواقع العمل البلدي وأولويات البلدية ورؤية المجلس البلدي، بما في ذلك تطوير الخدمات والتحوّل الرقمي، وتعزيز قدرات الشرطة البلدية، وملف معالجة النفايات، وملفات البنية التحتية والنقل.

وعرض عقيص لرؤيته بشأن اللامركزية ودورها في تمكين البلديات من معالجة شؤونها المحلية.