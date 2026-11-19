الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Sports Show by BetArabia
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
عيسى زار غرفة زحلة وبلديتها ومؤسسة الكهرباء في المدينة: الدعم الأميركي تحول من تقديم الهبات الى تشجيع الاستثمار
أخبار لبنان
2026-11-19 | 12:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
عيسى زار غرفة زحلة وبلديتها ومؤسسة الكهرباء في المدينة: الدعم الأميركي تحول من تقديم الهبات الى تشجيع الاستثمار
زار سفير الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ميشال عيسى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، في إطار جولة في مدينة زحلة. وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة الغرفة منير التيني والأعضاء في مجلس الإدارة: أمين المال محمد بكري، سعيد اللقيس، طوني طعمه، إبراهيم ترشيشي، طوني صليبا وفؤاد صدقة، الى رؤساء الدوائر في الغرفة، ومديرها العام يوسف جحا.
ورافق السفير الأميركي في زيارته رئيس دائرة التجارة نعمان طيّار، مسؤولة الشؤون السياسية كاتارين بيرمان، إختصاصيتا الشؤون السياسية جيسي سافو وآني اكماجي واختصاصي إدارة المشاريع جول كرم.
استهل اللقاء بكلمة للتيني رحّب فيها بالسفير عيسى، مقدرا "الاهتمام الذي يوليه للمؤسسات والمجتمعات المحلية في لبنان"، وخاطبه قائلا: "ان معرفتكم ببلدنا وحرصكم على الإصغاء يسهمان في تعزيز فهم واشنطن للبنان وأولوياته. وإن خدمتكم للولايات المتحدة وتمسّككم بجذوركم اللبنانية يشكّلان مصدر قوة للعلاقات بين بلدينا".
وأطلع التيني السفير الاميركي على النشاطات التي تنفذها الغرفة ورؤيتها الاقتصادية للبقاع، مقترحا "التعاون مع السفارة لترتيب لقاءات تجمع شركات أميركية مهتمة بالمؤسسات المحلية والجهات المطورة للمشاريع".
من جهته، وجه عيسى "رسالة أمل لا ينقطع بلبنان"، مشددا على أن "يدا واحدة لا تصفق"، وقال: "لكم الحق بأن تكونوا فخورين بأنكم من زحلة لان نموذج زحلة اصبح نموذجا يحتذى به".
وأكد أن "النجاح يحتاج لعمل مستمر، لأنه مسؤولية"، مثنيا على "وضوح التوجه لدى غرفة زحلة والبقاع"، معتبرا أن "الرؤية مهمة وكذلك المثابرة والقدرة على التكيّف، لا سيما في ظل واقع محلي صعب".
وأشار الى أن "الدعم الأميركي اتخذ شكلا مختلفا، متحوّلا من تقديم الهبات الى تشجيع الاستثمار"، وقال: "اللبناني لا يحتاج الى اكثر من فتح الطريق له، ونحن مستعدون لفتح هذه الطرقات".
ثم عرض نائب المدير العام للغرفة سعيد جدعون للمشاريع المشتركة التي جرى تنفيذها ما بين الغرفة والولايات المتحدة الأميركية.
درع وجولة
وبعد أن قدم التيني درع الغرفة الى السفير الاميركي، اختتمت الزيارة بجولة في مختبرات الغرفة، التي أسهم التمويل الاميركي دورا في تحديثها وتطويرها. واستمع عيسى الى شرح من مديرة المختبر عايدة فرح حول الخدمات التي يقدمها.
"كهرباء زحلة"
وكان السفير عيسى، زار معمل إنتاج كهرباء زحلة، حيث اجتمع برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسعد نكد والمهندسين ناجي جريصاتي ونقولا سابا، واطّلع على تفاصيل الإنتاج وآليات التشغيل والتوزيع التي تتيح تأمين الكهرباء 24/24.
وتخلّلت الزيارة جولة في مختلف أقسام المعمل، إضافة إلى محطة الطاقة الشمسية التابعة للشركة، حيث استمع السفير عيسى إلى شرح حول تقنيات الإنتاج والطاقة المتجددة وإمكانات تطويرها.
وأبدى عيسى "إعجابه بالتجربة"، معتبراً أنها "نموذج كهربائي متميّز ينبغي تعميمه على باقي لبنان".
وفي معرض حديثه عن واقع الكهرباء في زحلة، أشار إلى أن "انتظام التغذية على مدار الساعة يجعل الزائر يشعر "كأنو زحلة ما خصها بلبنان".
من جهته، شكر نكد السفير عيسى على زيارته واهتمامه، مؤكداً أن "استمرار تجربة كهرباء زحلة يستند إلى ثقة الأهالي وارتياحهم وتعاونهم في الحفاظ على الشركة ونموذجها" مشددا على "تطلّع الشركة إلى تعزيز التعاون مستقبلاً مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة".
بلدية زحلة
كما زار السفير الاميركي رئيس بلدية زحلة – معلّقة وتعنايل المهندس سليم غزالة، بحضور النائب جورج عقيص وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وكان عرض لأولويات البلدية وسبل تطوير الخدمات وتعزيز التعاون.
وأبدى عيسى تقديره لمدينة زحلة، مشيدا بتاريخها وبأهلها وبالدور الذي تؤديه في منطقة البقاع.
وعرض غزالة لواقع العمل البلدي وأولويات البلدية ورؤية المجلس البلدي، بما في ذلك تطوير الخدمات والتحوّل الرقمي، وتعزيز قدرات الشرطة البلدية، وملف معالجة النفايات، وملفات البنية التحتية والنقل.
وعرض عقيص لرؤيته بشأن اللامركزية ودورها في تمكين البلديات من معالجة شؤونها المحلية.
أخبار لبنان
وبلديتها
ومؤسسة
الكهرباء
المدينة:
الدعم
الأميركي
تقديم
الهبات
تشجيع
الاستثمار
التالي
الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-24
مؤسسة ميشال ضاهر تجمع المئات في مطرانية الفرزل وزحلة دعمًا لمرضى سرطان الثدي
أخبار لبنان
2026-10-24
مؤسسة ميشال ضاهر تجمع المئات في مطرانية الفرزل وزحلة دعمًا لمرضى سرطان الثدي
0
أخبار لبنان
2026-11-04
قبلان: أليست وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء مدينتان للدولة والعراق؟
أخبار لبنان
2026-11-04
قبلان: أليست وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء مدينتان للدولة والعراق؟
0
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
0
أخبار لبنان
2026-10-14
السفير الاميركي زار غرفة طرابلس: لتهيئة البيئة الاستثمارية وتفعيل دور طرابلس كمنصة اقتصادية كبرى
أخبار لبنان
2026-10-14
السفير الاميركي زار غرفة طرابلس: لتهيئة البيئة الاستثمارية وتفعيل دور طرابلس كمنصة اقتصادية كبرى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
0
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:58
كوشنر: ترامب "منفتح" على منح أوكرانيا ضمانة أمنية تشبه بند الدفاع المشترك للحلف الأطلسي
أخبار دولية
13:58
كوشنر: ترامب "منفتح" على منح أوكرانيا ضمانة أمنية تشبه بند الدفاع المشترك للحلف الأطلسي
0
فنّ
2026-06-10
الفلهارمونية الوطنية تعزف تراجيديا الوطن وتصنع نصره الثقافي من قلب بيروت
فنّ
2026-06-10
الفلهارمونية الوطنية تعزف تراجيديا الوطن وتصنع نصره الثقافي من قلب بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-09
إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-09
إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
0
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
0
أخبار دولية
13:42
نتنياهو يرفع التأهب الأمني في إسرائيل وسط تصاعد الحديث عن هجوم محتمل على إيران نهاية الأسبوع
أخبار دولية
13:42
نتنياهو يرفع التأهب الأمني في إسرائيل وسط تصاعد الحديث عن هجوم محتمل على إيران نهاية الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان وجيرانه… نحو سوق زراعية أوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان وجيرانه… نحو سوق زراعية أوسع
0
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
0
أخبار دولية
13:17
قمة شينزن... حوار نووي بين القوى الثلاث وأوكرانيا وإيران خارج البيان
أخبار دولية
13:17
قمة شينزن... حوار نووي بين القوى الثلاث وأوكرانيا وإيران خارج البيان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحة وتغذية
04:06
بطنها كالحامل… شابة مصرية أوهِمَت بأنّه "قولون" لتكتشف صدمة المرض في لبنان (فيديو)
صحة وتغذية
04:06
بطنها كالحامل… شابة مصرية أوهِمَت بأنّه "قولون" لتكتشف صدمة المرض في لبنان (فيديو)
2
أمن وقضاء
08:32
عون ترأس اجتماعا امنيا: الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية ولا غطاء لأي مخالف
أمن وقضاء
08:32
عون ترأس اجتماعا امنيا: الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية ولا غطاء لأي مخالف
3
أخبار لبنان
08:21
بعد أكثر من ١٠ سنوات من الحملات الاعلامية والضغوط السياسيّة… القضاء ينتصر للنائب ميشال ضاهر ونجله مارك
أخبار لبنان
08:21
بعد أكثر من ١٠ سنوات من الحملات الاعلامية والضغوط السياسيّة… القضاء ينتصر للنائب ميشال ضاهر ونجله مارك
4
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
5
أخبار دولية
01:13
ولي العهد السعودي يلتقي قائد "سنتكوم" في الرياض وسط التصعيد مع الحوثيين
أخبار دولية
01:13
ولي العهد السعودي يلتقي قائد "سنتكوم" في الرياض وسط التصعيد مع الحوثيين
6
خبر عاجل
14:38
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: الشعب اللبناني يستحق دولةً ذات سيادة واستقرار تكون فيها الأسلحة والسلطة حصراً بيد الدولة اللبنانية ومحاولات حزب الله المتواصلة لتقويض هذا المستقبل من خلال استغلال المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص هي محاولات مخزية
خبر عاجل
14:38
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: الشعب اللبناني يستحق دولةً ذات سيادة واستقرار تكون فيها الأسلحة والسلطة حصراً بيد الدولة اللبنانية ومحاولات حزب الله المتواصلة لتقويض هذا المستقبل من خلال استغلال المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص هي محاولات مخزية
7
أخبار لبنان
14:36
أميركا تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله
أخبار لبنان
14:36
أميركا تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله
8
أخبار لبنان
13:00
الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله
أخبار لبنان
13:00
الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More